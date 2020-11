Từ 16/11, sân bay Cam Ranh ngừng phát thanh thông tin chuyến bay

Ngày 5/11, ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh cho hay, thực hiện mô hình Silent Airport (Sân bay im lặng), từ ngày 15/11 tới, sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) sẽ ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại Nhà ga hành khách nội địa nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống phát thanh.

Thay vào đó, các thông tin sẽ được Cảng HKQT Cảng Ranh cho hiển thị trên các màn hình thông tin chuyến bay (FIDS). Hiện hệ thống này mới được Cảng HKQT Cam Ranh nâng cấp, đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Hành khách cần chủ động theo dõi thông tin để đảm bảo ra máy bay đúng giờ, tránh lỡ chuyến bay. Việc phát thanh sẽ chỉ thực hiện trong một số trường hợp thật cần thiết.

Theo ông Võ Toàn Thắng, Phó giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh, đây cũng là một trong nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng HKQT Cam Ranh.

Trong thời gian mới chuyển đổi, nhân viên hàng không làm việc tại nhà ga sẽ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hành khách, nhất là đối với một số hành khách chưa quen với màn hình hiển thị thông tin chuyến bay.

Ghi nhận PV, ngoài việc mở rộng các không gian, tiện nghi đi lại, dịch vụ hỗ trợ, các hệ thống thông tin tại Cảng HKQT Cam Ranh được nâng cấp. Vừa bước vào sảnh nhà ga nội địa (Cảng HKQT Cam Ranh), nhiều hành khách dễ dàng nắm bắt thông tin cần thiết qua một màn hình điện tử lớn, nổi bật. Sau khi làm thủ tục, dọc hệ thống đường vào phòng chờ, nhiều màn hình thông tin cỡ lớn khác liên tục cập nhật cho hành khách khi di chuyển.

Được biết, đến nay mô hình sân bay không phát thanh đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, nhiều sân bay lớn cũng đã áp dụng ngay từ năm 2019-2020, mang lại cho hành khách sự thoải mái, dễ chịu khi không bị làm phiền bởi tiếng ồn từ hệ thống phát thanh.

Sau thời gian gián đoạn khai thác do COVID-19, cùng với việc Việt Nam ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh thành công, vận chuyển hàng không nội địa của Việt Nam đã được khôi phục từ tháng 5 năm 2020.

Để đảm bảo an toàn khai thác và phòng chống dịch Covid-19, Cảng HKQT Cam Ranh đã thực hiện tốt quy trình khai thác đảm bảo an toàn cho hành khách do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ban hành.

Vì vậy, trong những tháng qua, lượng hành khách đi và đến đã phục hồi và tăng trưởng tốt, cao điểm là tháng 7/2020 lượng hành khách nội địa thông qua Cảng đạt gần 500 nghìn khách tăng.

Hiện nay, Cảng HKQT Cam Ranh phục vụ gần 10.000 hành khách đi và đến mỗi ngày.