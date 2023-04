Từ 1/5, Hải Phòng ‘phạt nguội’ tại nhiều nút giao ở nội thành

(VTC News) -

Ngày 25/4, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 924 chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai ‘phạt nguội’ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức "phạt nguội" từ 1/5/2023 với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các nút giao thông đã triển khai hệ thống camera theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

Nút giao đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng) là một trong những nút giao sẽ áp dụng để xử phạt các hành vi vi phạm giao thông.

Đồng thời, UBND Thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xin ý kiến Bộ Công an về trình tự, thủ tục để thực hiện “phạt nguội” đảm bảo đúng quy định.

Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành các văn bản liên quan đến trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện “phạt nguội”, hoàn thành trước ngày 27/4/2023.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở GTVT khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, tín hiệu giao thông đảm bảo đúng quy định; hoàn thành trước 26/4/2023.

Xác định vị trí, cấp phép thi công trồng cột; phối hợp với Viettel Hải Phòng trong quá trình tổ chức thực hiện lắp đặt hệ thống, cột, camera tại các nút giao thông.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận hạ tầng, trang thiết bị hệ thống camera “phạt nguội” đối với 3 nút được đầu tư từ nguồn xã hội hóa đảm bảo đúng quy định.

Được biết, từ 1/5, cơ quan chức năng sẽ triển khai thí điểm phạt nguội tại 5 nút giao thông đã lắp đặt camera của Thành phố để xử lý phạm lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu giao thông đối với ô tô”.

Cụ thể, nút giao đường Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt; nút giao đường Phạm Văn Đồng - Đường 363; nút giao đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; nút giao đường Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn và nút giao đường Nguyễn Đức Cảnh - Trần Nguyên Hãn.

MINH KHANG