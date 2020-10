Truyền thông Mỹ 'hạ' Trump, 'nâng' Biden trong cuộc tranh luận gián tiếp?

Theo Fox News, hai người điều phối chương trình tiếp xúc cử tri trên truyền hình cho ông Donald Trump và ông Joe Biden từ NBC News và ABC News đều hứng chỉ trích vì một người thì quá “hăng” tranh luận với ông Trump, người kia lại quá “dễ dàng” với ông Biden.

Hai chương trình diễn ra cùng một lúc vào ngày 15/10, được coi là cuộc đối đầu gián tiếp trên truyền hình giữa Trump-Biden sau khi cuộc tranh luận tổng thống lần 2 bị hủy, vì ông Trump không đồng ý tranh luận trực tuyến.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh AP)

Cụ thể, những người xem theo dõi chương trình của ông Trump cho rằng nó giống như một cuộc tranh luận giữa người điều phối Savannah Guthrie và ông hơn là một chương trình nơi Tổng thống trả lời câu hỏi của cử tri.

"NBC sẽ mất bao lâu trước khi cho một cử tri thực sự có cơ hội đặt câu hỏi"? một bình luận cho biết. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng đồng quan điểm này. “Một phần ba thời gian trôi qua mà không có câu hỏi nào từ người dân!”, bà viết.

Một bình luận khác cho rằng ông Trump “từ chỗ tranh luận với Biden chuyển sang tranh luận với Guthrie”.

Một số ý kiến cũng so sánh chương trình của ông Trump với chương trình tiếp xúc cử tri khác mà NBC tổ chức cho ông Joe Biden trước đây. "Cách làm của Savannah Guthrie đối với Trump so với Lester Holt (một nhà báo khác của NBC) đối với Biden giống như ngày và đêm", phóng viên Joe Concha của The Hill viết.

Trong khi đó, người điều phối chương trình tiếp xúc cử tri của ứng viên Joe Biden, do ABC News tổ chức, George Stephanopoulos, thì lại được cho là quá “dễ dàng” với ông, và đặc biệt là trong suốt 90 phút của chương trình, không hỏi một câu nào về bê bối liên quan đến con trai Hunter Biden mới được tờ New York Post đăng tải vài hôm trước.

New York Post "tung bom" hôm 14/10 với báo cáo tiết lộ một email năm 2015 mà Hunter Biden được cho là nhận từ thành viên công ty năng lượng Ukraine Burisma, với nội dung cảm ơn anh vì đã "cho một cơ hội" để gặp ông Joe Biden, khi đó là Phó Tổng thống. Joe Biden trước đây đã nói rằng ông "chưa bao giờ nói chuyện với con trai về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài".

Chiến dịch tranh cử của Biden cũng phủ nhận việc ông có bất kỳ cuộc gặp đã lên lịch nào với cố vấn của Burisma.

Cuộc tranh cãi về Hunter Biden thổi bùng lên một cuộc khủng hoảng công nghệ khi Twitter và Facebook bắt đầu ngăn chặn việc chia sẻ các bài báo của New York Post.

Cả NBC và ABC trước đây đều bị "soi" vì mời những cử tri mà họ mô tả là "chưa có quyết định" tham gia chương trình dù trước đó những người này đã bày tỏ không thích Tổng thống Trump và thiên vị hơn với ông Joe Biden.

Tuy nhiên, theo CNN, một báo lớn khác của Mỹ thì cả hai ứng viên đều đã phải trả lời những câu hỏi hóc búa đến từ người điều phối.

Đối với ông Trump là COVID-19, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và các "thuyết âm mưu" của ông, còn đối với Biden là quan điểm về việc bổ sung thành viên vào Tòa án Tối cao, việc ông đã làm liên quan đến các dự luật về tội phạm 1986 và 1994 cũng như các quan điểm của ông về khai thác năng lượng (fracking) và bảo vệ môi trường (Green New Deal). Ông cũng buộc phải giải thích bình luận gây tranh cãi rằng nếu người Mỹ da màu không ủng hộ ông thì "bạn không phải là người da màu".

CNN dù vậy cũng mô tả không khí hai chương trình là trái ngược nhau, “như bước vào một vũ trụ khác” nếu chuyển kênh từ Trump sang Biden, thể hiện sự khác biệt giữa hai ứng viên.