Truyền nhân Phan Văn Đức lập hattrick ngày khai màn VCK U15 Quốc gia

Nhà đương kim vô địch U15 SLNA có trận ra quân gặp U15 TP. HCM lúc 15h00 chiều 17/10. Trận đấu này còn được chú ý hơn khi có sự góp mặt của tân GĐKT LĐBĐ Việt Nam - Yusuke Adachi trên khán đài. Chuyến dự khán này của chuyên gia người Nhật Bản sẽ thôi thúc các cầu thủ cố gắng hơn nữa để thể hiện bản thân.

Trước một đối thủ không quá mạnh, thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh đã sớm áp đặt thế trận để tìm kiếm bàn thắng lợi thé. Chỉ mất 23 phút, họ đã đạt được điều mình cần bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Trong một pha phản công nhanh, Lê Đình Long Vũ bên phía đội bóng xứ Nghệ bứt tốc ấn tượng áp sát khung thành của thủ môn Nguyễn Tân. Trong một pha bóng cầu thủ trẻ của U15 SLNA hoàn toàn có thể dứt điểm nhưng anh đã chơi đồng đội khi căng ngang cho Anh Tài đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

U15 SLNA (áo vàng) thắng nhẹ nhàng U15 TP. HCM

Có bàn thắng sớm, U15 SLNA càng chơi càng hay và họ có thêm bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 43, Long Vũ tiếp tục mang về cơ hội ghi bàn cho U15 SLNA khi bị Bá Hưng bên phía U15 TP. HCM phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Anh Tài một lần nữa hạ gục Nguyễn Tân để nhân đôi cách biệt. Dấu chấm hết cho mọi hy vọng kiếm điểm của đội bóng phương Nam đến ở phút 78 khi Anh Tài hoàn tất cú hat-trick sau một pha triển khai tấn công mẫu mực từ bên phía cánh phải. Chung cuộc, nhà đương kim vô địch có ngày ra quân thuận lợi bằng chiến thắng 3-0.

Ở trận đấu còn lại, đội chủ nhà U15 Becamex Bình Dương tiếp đón U15 Viettel lúc 17h30. Hai đội chọn cách nhập cuộc thận trọng và thăm dò đối phương khiến những diễn biến đầu trận trôi qua có phần tẻ nhạt. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 23 khi Cao Hoàng Hải tung ra cú sút phạt đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu cho đoàn quân của HLV Huỳnh Kesley Alves.

Phải nhận bàn thua, U15 Viettel ngay lập tức tổ chức dâng cao để tìm bàn gỡ. Chỉ 4 phút sau, tận dụng sai lầm của đội trưởng Minh Thuận bên phía đội chủ nhà, Văn Mạnh có pha kiến tạo thuận lợi để Trung Hiếu đánh bại thủ môn, quân bình tỷ số trận đấu.

U15 Viettel (áo trắng) ra quân thuận lợi trước đội chủ nhà U15 Becamex Bình Dương.

Hiệp 2 trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận cân bằng. Phút 64, hàng thủ U15 Becamex Bình Dương mắc lỗi nghiêm trọng, mở toang khung thành trống cho Văn Mạnh dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho U15 Viettel. Với kết quả này, U15 SLNA đang tạm đứng đầu bảng A với 3 điểm như U15 Viettel nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, đội chủ nhà U15 Becamex Bình Dương và U15 TP.HCM chia nhau 2 vị trí cuối bảng.

Ngày mai (18/10), các trận đấu ở bảng B sẽ diễn ra với 2 cặp đấu: U15 PVF đối đầu U15 Đồng Nai lúc 15h00 và Quảng Nam gặp SHB Đà Nẵng lúc 17h30.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm: Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports, Công ty Cổ phần Động Lực, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Sơn Mài Định Hòa (Nhà tài trợ đồng hành) và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương - BTV (Đối tác truyền thông).