Video: Bỏ trốn, đại gia 'Đường Nhuệ' bị truy nã toàn quốc

Chiều 10/4, Công an tỉnh Thái Bình thông báo truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Xuân Đường do bị can này đã bỏ trốn.