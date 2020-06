Khởi tố băng nhóm lừa đảo hơn 10 tỷ đồng do học sinh lớp 12 cầm đầu

Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 kẻ trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng do học sinh giỏi lớp 12 cầm đầu.