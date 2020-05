Đường dây đánh bạc 'Nổ hũ' 64.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng qua mạng internet.