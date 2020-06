Video: Bắt kẻ tuyên truyền chống phá Nhà nước Trịnh Bá Tư

Ngày 24/6, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an Hà Nội phá chuyên án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước.