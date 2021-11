Truy tố nhóm người vẽ dự án ma, chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) tại thời điểm CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)