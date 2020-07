Truy tố Đường 'Nhuệ' vụ đánh người tại trụ sở công an phường

Sáng 4/7, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Viện KSND TP Thái Bình đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Đồng thời, Viện KSND TP Thái Bình cũng chuyển cáo trạng và hồ sơ sang TAND TP Thái Bình để truy tố Nguyễn Xuân Đường về tội danh nêu trên.

Anh Mai Thế Duy bị Đường Nhuệ đánh tổn hại 15% sức khỏe.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại TP Thái Bình) và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, Đường và đàn em xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung 2 mẹ con bà Lý. Anh Mai Thế Duy bị nhóm của Đường đánh vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Đến 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" nêu trên để điều tra.

Ngày 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự. Quyết định trên được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn.

