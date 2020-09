Truy tố dàn cựu lãnh đạo Petroland làm thất thoát hơn 50 tỷ đồng

Ngày 23/9, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Petroland) cùng đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài Bùi Minh Chính, 7 người khác cũng bị VKSND Tối cao truy tố cùng tội danh trên gồm: Phạm Thuý Nga (Kế toán trưởng Petroland); Nguyễn Thị Hoàng Yến (Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland); Lê Tú Phương (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hạnh An); Nguyễn Bá Hội (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên); Dương Công Thọ (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Tân Hưng); Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (lao động tự do); Nguyễn Thế Công (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bình An).

Theo nội dung cáo trạng, Petroland có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có các cổ đông lớn như: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô. Trong đó PVOIL là doanh nghiệp Nhà nước.

Bị can Bùi Minh Chính (trái) và Trần Hữu Giang (phải).

Giai đoạn 2012-2017, vì động cơ vụ lợi cho Petroland, ông Chính (khi đó là Ủy viên HĐQT) và các bị can bàn nhau lập khống nhiều hợp đồng dịch vụ môi giới, chuyển nhượng bất động sản với một số doanh nghiệp để ký giấy tờ khống.

Các bị can khai mục đích của việc lập khống hợp đồng là để có tiền tiếp khách, đối ngoại, tặng quà cho cấp trên và chi phí đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo.

Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang và Bùi Minh Chính bàn bạc làm trái công vụ, trái quy định của pháp luật, lập khống 17 hợp đồng và 1 Phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland 50,6 tỷ đồng.

Các bị can bị cáo buộc giúp sức, đồng phạm với Bùi Minh Chính gồm Phạm Thuý Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến. Những người này khai, mặc dù biết các hợp đồng dịch vụ được lập khống nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của cấp trên, tham gia lập hồ sơ thanh toán nhưng không được hưởng lợi.

Còn các bị can Lê Tú Phương, Nguyễn Bá Hội và Nguyễn Thế Công khai mặc dù biết không có việc môi giới, tư vấn nhưng vẫn giúp sức cho Trần Hữu Giang, Nguyễn Tư Khánh ký khống hợp đồng, xuất khống hoá đơn GTGT.

Hai bị can Dương Công Thọ (Giám đốc Công ty Tân Hưng) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyến (lao động tự do) là những người trung gian. Họ khai biết rõ các công ty môi giới do mình giới thiệu không cung cấp dịch vụ cho Petroland nhưng vẫn giúp sức cho các bị can trong việc ký khống giấy tờ.

Sau khi nhận được tiền, Petroland chuyển vào tài khoản của các công ty môi giới. Tiếp đó, các bị can yêu cầu phía công ty môi giới rút tiền mặt và chuyển lại cho và Ngô Hồng Minh (cựu Giám đốc Petroland), Trần Hữu Giang (cựu Phó giám đốc đơn vị này).

Trong vụ án này, các bị can Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý.

VKSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP.HCM xét xử 8 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.