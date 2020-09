Truy tố cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc GPBank gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng

VKSND tối cao vừa nhận được Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 13 bị can có liên quan. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” nguyên là lãnh đạo của GPBank gồm: Tạ Bá Long (SN 1955, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank); Đoàn Văn An (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT); Phạm Quyết Thắng (SN 1973, nguyên TGĐ); Đỗ Trung Thành (SN 1970, nguyên Phó TGĐ); Nguyễn Văn Thành (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng); Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980, chuyên viên).

Các bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP.HCM bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981, nguyên PGĐ); Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974, nguyên PGĐ); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng); Lê Ngọc Thắng (SN 1985, chuyên viên)

Các bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ (SN 1973, nguyên Phó GĐ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn).

Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT và Đỗ Trung Thành, nguyên Phó TGĐ GPBank.

Theo nội dung kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại Dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên Phùng Ngọc Khánh với chức vụ là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty M&C không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ Dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/ bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Theo đó, Công ty M&C sẽ phải thanh toán cho Công ty Sài Gòn One giá trị của tài sản theo giá vốn công trình Dự án tại thời điểm khi công trình Dự án hoàn tất và đưa vào khai thác, kinh doanh.

Khoảng tháng 8/2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 300 tỷ đồng, và hứa chi cho Khánh 15%- 20% giá trị khoản vay.

Sau đó, Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C của Khánh vay 300 tỷ đồng của GPBank. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo GPBank đồng ý cho Công ty M&C của Khánh vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy, Dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Vì vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án, Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của Dự án cao ốc Sài Gòn M&C cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ làm hồ sơ vay vốn GPBank để thanh toán mua các căn hộ của Công ty M&C.

Bên cạnh đó, ngày 16/9/2011, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là thành viên HĐQT, cổ đông lớn nhất của Công ty Khải Minh, ký biên bản thống nhất sử dụng 40.000 cổ phần (tự định giá 80 tỷ đồng) trong tổng số 215.000 cổ phần của Khánh tại Công ty Khải Minh (tự định giá là 430 tỷ đồng) đầu tư tại Công ty M&C bổ sung làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Điện lực Sài Gòn tại GPBank.

Bị can Phùng Ngọc Khánh hầu toà trong vụ án khác.

Ngày 23/9/2011, tại trụ sử GPBank Chi nhánh TP. HCM, Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc chi nhánh và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn nhận uỷ quyền đại diện ký Hợp đồng tín dụng về việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng.

Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nhằm đảm bảo cho việc Công ty Điện lực Sài Gòn có đủ năng lực tài chính, Phùng Ngọc Khánh và Kim Văn Bộ ký Vi bằng xác nhận “khống” việc Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán lần 1 với số tiền 125 tỷ đồng cho Công ty M&C để mua 6 căn hộ trên (tương đương 30%).

Sau đó, GPBank chi nhánh TP.HCM đã giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn số tiền vay là 305 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Kim Văn Bộ đã ký 2 Uỷ nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền 305 tỉ động đến tài khoản của Công ty M&C. Số tiền này Phùng Ngọc Khánh đã không chuyển thanh toán cho Công ty Sài Gòn One mà sử dụng vào các mục đích khác nhau của Khánh. Trong đó, Khánh có chi trả 30 tỷ đồng cho nhóm lãnh đạo GPBank.

Sau khi GPBank giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, ngày 31/5/2015, Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam đã phát hành Chúng thư thẩm định giá về tài sản cố định và tài sản bảo đảm của GPBank. IVC định giá 6 căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị 0 đồng; 255.000 cổ phần Công ty M&C do Phùng Ngọc Khánh và Công ty Khải Minh là chủ sở hữu có giá trị 0 đồng.

Ngày 25/8/2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại tính đến ngày 25/8/2020 là 961,4 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng.