Truy tố 4 kẻ trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Trước đó, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Điện Biên cùng cơ quan chức năng đã triệt phá thành công hai chuyên án 812S và 522C, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy khổng lồ gồm 510.000 viên ma túy tổng hợp, 48 bánh heroine, 1 kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan.

Cụ thể, vào trung tuần tháng 5/2022, lực lượng trinh sát Công an Điện Biên phát hiện thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn xã Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và vận chuyển lên huyện Điện Biên Đông để tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây này đều có mối quan hệ thân tộc gần gũi, quê quán tại Điện Biên Đông nhưng đã sang xã Mường Nhà, huyện Điện Biên cư trú.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN)

Xác định các đối tượng này chính là đầu mối trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng, tiến hành trinh sát, xác minh về nhân thân, lai lịch các đối tượng này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, đối tượng cầm đầu trong đường dây này đã được các trinh sát xác định là Sùng A Say (sinh năm 1992, ở bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên). Chuyên án trinh sát mang bí số 812S được Công an Điện Biên xác lập để đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia này.



Đầu tháng 6, qua nguồn tin trinh sát và lần theo những dấu vết nóng của Sùng A Say, lực lượng trinh sát đã xác định thông tin Say đang chuẩn bị thực hiện một giao dịch khủng. Say đã móc nối với các đối tượng tại Lào để mua hơn 100 bánh tổng hợp các loại ma túy và Sùng A Say sẽ là người trực tiếp vận chuyển số ma túy này từ Lào về Việt Nam sau đó mang về huyện Điện Biên Đông để tiêu thụ. Lực lượng chức năng tiếp tục xác định thêm thông tin Say sẽ đi cùng đối tượng Vừ A Nu (sinh năm 1998, ở cùng xã) trực tiếp vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Nắm thời cơ, lực lượng do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc (Bộ Công an), Công an huyện Điện Biên Đông triển khai tại các chốt chặn để đánh úp đối tượng.

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 7/6, tại bản Ho Cớ, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, hai đối tượng Sùng A Say và Vừ A Nu đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Chuyên án 821S được phá thành công. Vật chứng thu giữ 510.000 viên ma túy tổng hợp khối lượng 48,96 kg, 38 bánh heroine khối lượng 13,3 kg, 1 kg ma túy đá). Quá trình bắt giữ, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, Sùng A Say và Vừ A Nu đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, song với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng.

Cùng ngày 7/6, tại Km139, Quốc lộ 12 (thuộc tổ 8, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hai đối tượng: Lầu A Chía (sinh năm 2003) và Lầu A Giàng (sinh năm 2002), đều trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tang vật thu tại chỗ 10 bánh heroine (khối lượng 3,5 kg).