Truy tố 4 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng vòi hơn 2 tỷ đồng

Ngày 20/7, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 cán bộ thuộc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc về cùng tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can trong vụ án này gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng); ông Đặng Hải Anh (SN 1981, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2); bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3, em gái ruột của bà Kim Anh) và Nguyễn Thùy Linh (SN 1994, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thị Kim Anh

Theo hồ sơ điều tra, năm 2019, các bị can nêu trên được giao nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng tại một số dự án trên địa bàn UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Trong quá trình thực thi công vụ, Kim Anh trên cương vị trưởng đoàn, với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, đã chỉ đạo 3 bị can còn lại thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng chức trách được giao để đe dọa nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã trong huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản.

Các bị can tổ chức thanh tra tràn lan, đưa ra các lỗi vi phạm, kiến nghị xử lý rất nặng, không có cơ sở… đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Đồng thời, không chấp nhận giải trình của chủ doanh nghiệp, ép doanh nghiệp, chủ đầu tư phải đưa tiền để được giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm.

Với thủ đoạn trên, chỉ sau hơn 1 tháng, các bị can đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Anh với vai trò Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nhận định, hành vi của bị can Kim Anh là “đặc biệt nghiêm trọng”. Trong đó, bị can này vừa là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm.

Đối với em gái bị can Kim Anh là Kim Liên, VKSND cáo buộc bị can đã giúp chị gái tiếp nhận hồ sơ và cùng các bị can khác bóc phong bì, kiểm đếm tiền chiếm đoạt được từ các bị hại. Trong vụ án, Kim Liên phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 500 triệu do xâm phạm tài sản của người khác.