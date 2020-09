Truy tố 3 bị can lừa cửu vạn vác 63 bánh heroin qua biên giới

Các bị can gồm: Vũ Văn Hưởng (SN 1992, trú khu Mai Hòa, phường Đông Mai, TX Quảng Yên, Quảng Ninh), Vũ Nguyên Sơn (SN 1980, trú phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Thục (SN 1980, trú khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Theo cơ quan điều tra, nhóm 4 người được Sơn và Hưởng thuê vận chuyển 4 bao hàng từ khu vực phường Hải Yên (TP Móng Cái) sang TP Đông Hưng (Trung Quốc).

Các bị can bị đề nghị truy tố.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển thấy có nhiều điểm nghi vấn nên 4 người này kiểm tra các bao hàng.

Phát hiện có nhiều bánh hình hộp chữ nhật, bên trong có chất bột màu trắng, nghi là ma túy, nên những người này chôn toàn bộ số hàng trên tại vườn đồi nhà ông T.V.L (khu 7, phường Hải Yên) rồi đến Công an TP Móng Cái trình báo.

Theo chỉ dẫn, lực lượng công an thu giữ 63 bánh heroin. Sau đó, cơ quan công an bắt khẩn cấp Hưởng, Sơn và Thục, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 người này về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nhóm người này khai nhận, giữa tháng 3, một người tên Lương Thanh Long (SN 1988, trú khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái) đặt vấn đề thuê Hưởng vận chuyển 30kg heroin từ TP Móng Cái sang TP Đông Hưng, Trung Quốc với tiền công 4 triệu đồng/kg.

Sau đó, Hưởng lại thuê Sơn vận chuyển với giá 3 triệu đồng/kg. Ngoài ra, Hưởng còn rủ Thục cùng tham gia vận chuyển và hứa trả 10 triệu đồng tiền công.

Hiện Lương Thanh Long đang bị truy bắt để xử lý theo quy định.