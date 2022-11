Truy tìm thân nhân của bé gái sơ sinh thiệt mạng vì bị bỏ rơi trong rừng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy tìm tung tích lai lịch trẻ sơ sinh (khoảng 3 đến 5 ngày tuổi) tử vong sau khi bị bỏ rơi ở khu vực rừng thuộc thôn Tây Nam, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng. (Ảnh: Đ.H)

Công an huyện Quế Sơn đề nghị Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức phối hợp truy tìm. Khi phát hiện thân nhân của trẻ sơ sinh trên thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quế Sơn (địa chỉ: 110 Phan Châu Trinh, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; số điện thoại: 02353.885.131).

Trước đó, khoảng 9h ngày 6/11, một cặp vợ chồng đi làm rừng và phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực thôn 7, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn. Thời điểm này, bé gái sơ sinh nằm trong một thùng carton, cơ thể tím tái không có mảnh vải che thân. Khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của bé gái có hàng trăm con giòi đang bò.

Sau khi được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ cách đó khoảng 3km để sơ cứu ban đầu, bé được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn. Tại đây, các bác sĩ cho bé thở oxy, dùng kháng sinh, tiêm uốn ván và tiếp tục vệ sinh cho cháu bé.

Khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị nhưng không qua khỏi.