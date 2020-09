Truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) thông báo đơn vị đang điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Liên Ninh (Thanh Trì), đồng thời truy tìm tài xế gây tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 1/9 vừa qua, xe mô tô BKS 22K5–1809 do anh Vũ Bá Tuấn (SN 1994, quê Tuyên Quang, trú tại Hà Nội) cầm lái chở anh Lò Văn Đoán (SN 1999, trú tại Sơn La, tạm trú Hà Nội) đi theo hướng từ Thường Tín - Thanh Trì.

Khi đến đoạn ngã ba giao với QL1A, tại Km15 + 700 đường Ngọc Hồi, thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khác đi theo chiều ngược lại.

Vụ việc khiến nạn nhân Đoán thiệt mạng tại chỗ, còn anh Tuấn bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Theo nhân chứng, chiếc xe gây tai nạn là xe đầu kéo rơ mooc chở sau các ống cống bê tông tròn, BKS rơ mooc có số 00972.

Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai biết được thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông hoặc thông tin về phương tiện gây tai nạn bỏ chạy như trên thì thông báo cho Công an huyện Thanh Trì (ông Nguyễn Hữu Trường, Đội Điều tra Tổng hợp - SĐT: 0968898680) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra yêu cầu tài xế lái phương tiện gây tai nạn ra cơ quan công an trình báo để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.