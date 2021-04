Truy tìm người phụ nữ đi cùng xe với BN2585 từ cửa khẩu Mộc Bài về Bình Dương

(VTC News) -

Trước đó, ngày 31/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tìm được tài xế chở BN2585 từ cửa khẩu Mộc Bài về thành phố Thuận An trong ngày 23/3. Qua lời khai của tài xế này, có 1 người phụ nữ đi chung xe với BN2585 từ cửa khẩu Mộc Bài về tới khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú, thành phố Thuận An).

Sau đó, người phụ nữ này xuống xe và ghé siêu thị Mini Mart, tại ngã tư giao nhau giữa đường D1 và D33, khu dân cư Việt-Sing để mua hàng. Lực lượng chức năng đã làm việc với Siêu thị Mini Mart xác minh được, từ 0h - 1h sáng ngày 23/3 có 29 khách đến mua hàng tại siêu thị này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị ai là người phụ nữ đi cùng xe ô tô với BN2585 và những người ghé Siêu thị Mini Mart trong khung giờ như trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Lấy mẫu gộp các trường hợp để xét nghiệm COVID-19

Liên quan đến BN2585 người Trung Quốc vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam, tính đến trưa 1/4, ngành chức năng truy vết được 14 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 113 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi tại nhà.

Thực hiện lấy mẫu gộp các trường hợp liên quan, số mẫu gộp được lấy là 51 mẫu, với 200 người được lấy mẫu, kết quả đều âm tính.