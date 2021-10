Truy tìm nam thanh niên liên quan vụ hiếp dâm trẻ em ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang truy tìm Trần Thanh Tuấn (SN 2004, trú tại xóm 9, thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vì liên quan vụ hiếp dâm trẻ em.

Công an quận Hai Bà Trưng ra thông báo truy tìm Trần Thanh Tuấn để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra ngày 15/3/2021 tại phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Qua xác minh, Công an quận Hai Bà Trưng xác định Trần Thanh Tuấn liên quan đến vụ án này.

Do đó, Công an quận Hai Bà Trưng ra thông báo truy tìm Trần Thanh Tuấn để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời đề nghị mọi người nếu biết hoặc nhìn thấy Trần Thanh Tuấn thì báo ngay cho Công an quận Hai Bà Trưng để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.