(VTC News) -

Ngày 28/3, Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội điều tra, truy tìm kẻ trộm chiếc cặp da của ông Vũ Hải Quang (SN 1966, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo cơ quan công an, khoảng 19h-20h ngày 25/3, tên trộm lẻn vào Khu đô thị Sunny Garden (huyện Quốc Oai) trộm đi chiếc cặp da màu đen kích thước khoảng 30x50cm, ở dưới mặt chính của cặp bên phải có dòng chữ "Đại hội Đảng bộ lần thứ…"; bên trong có 2 chùm chìa khóa, 1 chiếc ví bằng vải màu đen kích thước 15x25cm, hiệu “victorinox”, trong ví có chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ nhà báo, thẻ ATM, thẻ Visa,… mang tên Vũ Hải Quang (SN 1966, HKTT: số 30, ngõ 159, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Kẻ gây án là nam giới (khoảng 20-40 tuổi, cao khoảng 1,65m-1,72m) đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu xám, đeo khẩu trang màu trắng, mặc áo khoác màu đen, dài tay có mũ phía sau; phía trước ngực áo bên trái có hình màu trắng, mặc quần dài màu xám; chân đi giày đế màu trắng, hai tay đeo găng tay màu trắng, tay trái cầm 1 chiếc đèn pin.

Khi đi gây án, tên trộm lái chiếc xe máy hiệu hiệu Honda Wave, màu xanh nước biển, không có 2 gương chiếu hậu phía trước, xe có BKS nhưng không rõ số.

Cơ quan công an xác định, khả năng tên trộm này ra khỏi khu đô thị theo đường gom phía nam, phía bắc Đại lộ Thăng Long hướng đi Hà Nội. Hai tuyến đường gom phía bắc, phía nam đại lộ Thăng Long đường tỉnh lộ 421B, hướng đi Sài Sơn, Phúc Thọ.

Công an huyện Quốc Oai đề nghị, người nào biết thông tin liên quan đến kẻ trộm cắp tài sản trên thì lập tức thông báo cho Công an huyện Quốc Oai theo số điện thoại 0985063579.