Truy tìm kẻ giật hơn 210 tờ vé số của người khuyết tật ở Bình Dương

Theo đó, chiều 1/2, Công an phường Phú Thọ nhận được tin báo của người phụ nữ khuyết tật về việc bị kẻ xấu giật lấy hơn 210 tờ vé số.

Theo tường trình của người phụ nữ khuyết tật, chiều cùng ngày, trong lúc đang chạy xe 3 bánh đi bán vé số dạo ở một con hẻm trên đường 30/4 (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) thì có người đàn ông đi xe máy tiếp cận, hỏi mua.

Thấy vậy, chị dừng xe đưa sấp vé số cho người này lựa. Khi cầm sấp vé số, người đàn ông tăng ga bỏ chạy.

Bị giật bất ngờ, người phụ nữ khuyết tật tri hô và đuổi theo nhưng đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại. Người dân đã chia sẻ video trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng tìm đối tượng giật vé số của người khuyết tật.

Trước đó, vào ngày 7/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Công Sơn (SN 1964, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Sơn làm nghề chạy xe ôm, khoảng 9h ngày 12/12/2023, sau khi chở khách đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú, trên đường về Sơn phát hiện ông Phạm Văn Chuối (SN 1973) bị mù đang đứng bán vé số nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

Sau khi lên kế hoạch, Sơn đến giả vờ hỏi mua vé số, khi ông Chuối đưa 116 tờ vé số cho Sơn thì hắn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ Sơn ngay sau đó cùng tang vật.