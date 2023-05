Truy tìm kẻ đăng tin giả 'bắt Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long'

Ngày 16/5, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phát đi thông báo cảnh báo về thông tin giả, sai sự thật.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào ngày 11/5, trên kênh Youtube xuất hiện đoạn video với thời lượng 3 phút 20 giây, có tiêu đề "Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên".

Cơ quan chức năng khẳng định, những nội dung trong đoạn video trên hoàn toàn giả, thiếu căn cứ và sai sự thật; được gán ghép lên để vu khống, bịa chuyện, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo, Đài PT-TH Vĩnh Long và cá nhân ông Lê Quang Nguyên.

Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định thông tin "bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long" là giả.

Trưa ngày 15/5, tiếp xúc với cơ quan chức năng của Công an tỉnh đến trao đổi thông tin liên quan video clip nói trên, ông Lê Quang Nguyên tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân ông. Ông mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, thông tin rộng rãi để mọi người dân hiểu đúng vấn đề.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ chủ kênh Youtube và người đăng tải nội dung đoạn video trên và xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời buộc tháo gỡ đoạn video trên kênh Youtube.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để người dân biết và hiểu rõ những thông tin trên là hoàn toàn giả mạo, sai sự thật, mang ý đồ xấu. Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, khi phát hiện các trường hợp vi phạm, đề nghị nhân dân cung cấp thông tin đến Phòng An ninh chính trị nội bộ (số điện thoại 0693.706.245) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long (số điện thoại: 0693.706.505) để xác minh, làm rõ, xử lý.

Ông Lê Quang Nguyên từng là giám đốc Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long. Hiện ông đã nghỉ hưu và đảm nhận chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh này.

(Nguồn: Công Thương)