Truy tìm hai kẻ bịt mặt chém trọng thương cán bộ phường ở Hải Phòng

Sáng 3/7, trả lời PV VTC News, đại diện UBND phường Văn Đẩu (Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết, một cán bộ quản lý đô thị phường bị 2 kẻ lạ mặt chém 3 nhát vào vai phải nhập viện.

Cụ thể, sáng 30/6, phường Văn Đẩu có cuộc họp giao ban về vấn đề xây dựng và giao anh Đặng Văn Minh (SN 1976, thường trú tại xã An Thái, An Lão, Hải Phòng, cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu) đi kiểm tra một số công trình xây dựng.

Gần 11h cùng ngày, anh Minh rời trụ sở UBND phường Văn Đẩu. Anh Minh đi được khoảng 200m thì bị 2 kẻ bịt mặt, đi xe máy nhãn hiệu Sirius đỏ đen không biển kiểm soát chém 3 nhát vào vai, trong đó có một nhát chém sâu khoảng 2,5cm, dài khoảng 7-8cm.

"Lúc đầu anh Minh không hay biết mình bị chém. Sau khi 2 kẻ lạ mặt trên đứng trước mặt anh Minh giơ dao đe dọa, anh Minh thấy vai áo ướt sũng mới biết mình bị chém.

Anh Minh đi xe máy quay lại phường và chúng tôi nhanh chóng đưa anh ấy vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) cấp cứu. Hiện anh Minh vẫn nằm viện điều trị, sức khỏe đang dần hồi phục ", đại diện UBND phường Văn Đẩu nói.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Cũng theo vị này, đoạn đường xảy ra vụ việc là nơi vắng vẻ, không có camera an ninh, ít người qua lại. Một người dân bán nước ở gần đó cho hay, sáng 30/6, hai kẻ lạ mặt trên có tới quán của người này mua nước uống.

Về nguyên nhân cán bộ đô thị phường bị chém, đại diện UBND phường Văn Đẩu cho biết phải chờ kết quả điều tra từ công an, hiện vẫn chưa rõ có phải do mâu thuẫn liên quan tới công việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn hay không.

Vị cán bộ phường cho biết thêm, anh Minh là người có bản chất tốt, sống hài hòa. Anh Minh về công tác tại phường Văn Đẩu từ năm 2017 và luôn hoàn thành công việc được giao.

Vụ việc đang được Công an quận Kiến An phối hợp Công an phường Văn Đẩu điều tra, làm rõ.

