Truy tìm 4 vị khách trú mưa lũ ‘biến mất’ trong đêm cùng 130 chiếc điện thoại

(VTC News) -

Ngày 18/10, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố điều tra vụ mất trộm tài sản trị giá lên đến cả tỷ đồng xảy ra tại Siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Cụ thể, ngày 15/10, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với nội dung: Siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh do chị quản lý bị mất tài sản vào đêm 14/10, thời điểm Đà Nẵng bị ngập lụt lịch sử.

Hàng hóa của một siêu thị điện máy trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bị vùi trong bùn đất sau mưa ngập lịch sử.

Theo trình báo, tối 14/10, do mưa to, chị T. cùng 6 nhân viên và bảo vệ của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết điện thoại di động, đồ điện tử nhỏ gọn vào các bao ni lông để lên trên cao, tránh bị ngập, hư hỏng.

Lúc này, vì nước dâng cao, chị T. cho 9 người dân (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào siêu thị tránh trú cho an toàn. 23h30 cùng ngày, chị T. khóa cửa kính cường lực (không khóa cửa cuốn bên ngoài) rồi cùng 6 nhân viên và 5 người dân di chuyển lên tầng 2 nghỉ, chỉ còn 4 người dân ở lại tầng 1.

Đến 1h30 ngày 15/10, chị T. xuống tầng 1 kiểm tra thì phát hiện cửa kính cường lực bị vỡ, 4 người dân cũng không thấy đâu. Kiểm tra hàng hóa, chị T. tá hỏa vì các bao ni lông đựng tổng cộng 130 điện thoại di động các loại như iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realine, Nokia, Masstel… tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng cũng mất.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hòa Minh lập hồ sơ ban đầu, chuyển Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền.