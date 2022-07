Truy tìm 2 người Trung Quốc đánh đồng hương tại casino ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều 14/7, Phòng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định truy tìm 2 đối tượng người nước ngoài về hành vi đánh người gây thương tích để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy tìm đối với Chen Xuefeng (1984, quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu E73872877) và Liu Dameng (1992, quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu EJ1571584) để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Casino của khách sạn Crown Plaza, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 24/4, tại khu vực Casino của khách sạn Crown Plaza (lô số 8 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Chen Xuefeng, Liu Dameng đánh ông Wu Jin Zhe (1974, quốc tịch Trung Quốc) gây thương tật 21%.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan truyền thông, báo chí, người dân khi phát hiện đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0789.045.045 (Điều tra viên Trần Hữu Trung) hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.