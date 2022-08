Truy thăng cấp bậc hàm 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với ông Đặng Anh Quân (Đội trưởng); truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với ông Đỗ Đức Việt (cán bộ) và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với ông Nguyễn Đình Phúc (chiến sĩ nghĩa vụ).

Ba cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 1/8.

Trước đó, lúc 13h06 ngày 1/8, nhận tin có cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa đến hiện trường.

Ba cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4, cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình; chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.