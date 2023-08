Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thanh niên tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

(VTC News) -

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh - người tử vong khi cùng các chiến sỹ CSGT hỗ trợ di chuyển tài sản trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm nêu rõ, anh Phạm Ngọc Anh đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc thuộc địa bàn thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ sạt lở khu vực trạm CSGT Madanguoi.

Trước đó, ngày 3/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng gửi tờ trình tới UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm với anh Phạm Ngọc Anh (trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - người tử nạn khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

"Anh Phạm Ngọc Anh (quê tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành động dũng cảm trong hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc", Sở Nội vụ tỉnh nêu trong tờ trình.

Trước đó, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm, xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023, anh Phạm Ngọc Anh là công an nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xuất ngũ, anh Ngọc Anh về huyện Đạ Huoai (gần chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sinh sống.

Hoàn cảnh gia đình anh Phạm Ngọc Anh tại Thanh Hóa rất khó khăn. Bố mất từ lâu, người mẹ vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học.

Lúc 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, một số chiến sỹ thuộc trạm CSGT Madanguoi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 chiến sỹ CSGT và một người dân. Tỉnh Lâm Đồng ngay lập tức đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến đêm cùng ngày, thi thể 3 cán bộ CSGT đã được tìm thấy. Trưa 31/7, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở được đưa ra khỏi đống đất đá. Vụ việc khiến cả 4 người tử vong.