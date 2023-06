Truy nã nam thanh niên trộm 300 triệu đồng trong tài khoản của sếp để chơi game

(VTC News) -

Ngày 9/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Kỳ Anh (SN 2000, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 23/9/2022, tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Nguyễn Kỳ Anh thấy sếp là chị C. để quên điện thoại trên bàn làm việc nên đã lấy sim điện thoại của chị C. rồi lắp vào điện thoại của mình để nhận mã OTP tài khoản của chị C.

Bị can Nguyễn Kỳ Anh.

Sau đó, Nguyễn Kỳ Anh chuyển 300 triệu đồng trong tài khoản chị C. để nạp game rồi chơi hết toàn bộ số tiền trên.

Ngày 15/2/2023, Cơ quan Công an quận Long Biên ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Anh về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Kỳ Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (SĐT: 0932552688), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Minh Tuệ