Truy nã kẻ lừa chạy án ở TP.HCM

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã bị can Hồ Đức Hưng (50 tuổi, quê Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ Đức Hưng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra xác định, tháng 12/2021, anh P. nhờ Hồ Đức Hưng chạy án cho em trai khi đó bị công an xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Nghe Hưng “nổ” có mối quan hệ rộng, anh P. tin tưởng đưa 450 triệu đồng cho người này. Sau đó, biết em trai vẫn bị xử lý hình sự, anh P. liên hệ với Hưng không được nên trình báo công an.

Qua điều tra, Công an quận Tân Phú đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Hưng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.