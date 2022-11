Truy nã kẻ chém lìa cẳng chân người đàn ông ở Hà Nội

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng (SN 1994, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra và lời khai của Nguyễn Huy Hoàng, bước đầu cơ quan Công an xác minh được, do có mâu thuẫn về tiền bạc với nạn nhân N.V.H (SN 1972, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) nên Đăng gọi điện cho Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) rủ đi "giải quyết" mâu thuẫn với anh N.V.H.

Đến chiều ngày 15/7/2022, Đăng chở Hoàng đến dốc Vân La, xã Hồng Vân thì phát hiện anh H. đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng bảo Hoàng dừng lại. Đăng cầm dao áp sát từ phía sau, chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân.

Người đàn ông đang đi trên đường thì bị đối tượng phía sau dùng hung khí chém đứt lìa chân. (Ảnh: cắt từ clip)

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng.

Tuy nhiên, Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn. Ngày 30/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng về tội "Cố ý gây thương tích".

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0945413688), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.