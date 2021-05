Truy nã chủ thầu xây dựng đập điếu cày vào đầu nhân viên kỹ thuật

(VTC News) -

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang truy nã đối với bị can Phạm Minh Quang (SN 1983, trú tại số 15E hẻm 1/62/48 Bùi Xuân Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân TP Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 31/7/2020, tại thôn Văn Mỹ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Phạm Minh Quang (là chủ thầu công trình) xô xát với anh Đ. (SN 1988, là kỹ thuật viên công ty) do mâu thuẫn trong xây dựng công trình.

(Ảnh: Công an cung cấp)

Sau đó, Quang đấm vào người anh Đ. rồi cầm điếu cày vụt vào đầu anh Đ. khiến anh Đ bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lương Mỹ.

Đến ngày 26/11/2020, Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Quang về tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên, Quang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Minh Quang.

Công an huyện Chương Mỹ đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi giần nhất khi phát hiện Phạm Minh Quang. Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu kẻ bị truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.