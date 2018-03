Truy đuổi ‘quái xế’ lạng lách, CSGT Ninh Bình bị vu vạ đánh người: Công an tặng quà người quay clip

Công an tỉnh Ninh Bình trao quà đến 2 người dân đã cung cấp tư liệu hình ảnh để góp phần điều tra làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho Trung úy Nguyễn Quốc Đạt và Thiếu úy Lê Ngọc Tiến, Đội CSGT Công an huyện Hoa Lư đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, công an tỉnh cũng trao quà đến 2 người dân đã cung cấp tư liệu hình ảnh để góp phần điều tra làm rõ vụ việc.

Truy đuổi ‘quái xế’ lạng lách, CSGT Ninh Bình bị vu vạ đánh người. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, cuối tháng 2, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Tràng An, Trung úy Nguyễn Quốc Đạt và Thiếu úy Lê Ngọc Tiến phát hiện một nhóm thanh niên nam, nữ chạy xe môtô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng nhóm thanh niên không chấp hành và có hành động bấm còi inh ỏi, rú ga thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Truy đuổi khoảng 2km, tổ công tác đã dừng 1 môtô vi phạm, trên xe có 2 thanh niên nam, nữ. Ngay sau khi dừng xe, 2 thanh niên đã hô hoán, vu vạ “Công an đánh người” và kêu gọi giúp đỡ.

Vào thời điểm này rất đông người dân tham gia giao thông chứng kiến vụ việc, trong đó có chị Đào Thị Thúy và anh Trần Trí Hướng, trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định…

Tổ công tác đã rất bình tĩnh, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong trong khi thi hành nhiệm vụ trước thái độ thách thức, chửi bới, vu khống của 2 đối tượng vi phạm và cương quyết lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Đọc thêm: Truy đuổi ‘quái xế’ lạng lách đánh võng, CSGT Ninh Bình bị vu vạ đánh người