Truy cứu trách nhiệm hình sự người vận chuyển 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc tài xế lợi dụng luồng xanh chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, chiều 19/8, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Đại tá Nguyễn Tấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, theo kết quả xác minh, tài xế Lê Phúc Hậu điều khiển chiếc xe tải được Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh cấp giấy phép lưu thông ưu tiên vận chuyển con giống, thực phẩm.

“Xe này đã chở 36 thi thể trong hai ngày với hai chuyến từ TP.HCM về nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên. Nhà hỏa táng này do Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Hưng Viên quản lý. Còn 10 thi hài thì nhà hỏa táng ở Bến Tre xác nhận là không có. Tài xế Hậu khai có 36 thi thể. Lực lượng đang xác minh lại 10 trường hợp", đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho hay.

Đại tá Nguyễn Tấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo ông Bảo, tài xế Hậu đã vi phạm quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh; vi phạm quy định số 117 ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, không tuân thủ quy định về vận chuyển thi thể của người mắc bệnh truyền nhiễm.

Ông Bảo cho rằng, việc di chuyển thi thể qua nhiều địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất lớn. Với các chốt kiểm dịch chưa kiểm tra chặt chẽ, tài xế có thể lợi dụng luồng xanh để chở thi thể. “Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm hình sự”, ông Bảo nói.

Hiện nay Bộ tư lệnh được lãnh đạo TP giao nhiệm vụ phối hợp xử lý, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng thi thể, vận chuyển, giao tro cốt người tử vong do COVID-19 về cho gia đình.

Trước đó, tối 16/8, Công an tỉnh Bến Tre làm việc với tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra việc anh này chở 46 tử thi từ TP.HCM về lò hỏa táng Phúc Lạc Viên ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre.

Hậu là tài xế xe tải được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 từ ngày 13/8.

Sáng 15/8, Hậu lái xe tải chở 18 thi hài từ TP.HCM tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên khi chưa có hợp đồng trước với cơ sở. Những thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do COVID-19.

Tài xế Hậu cho biết anh ta đã tới hai cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng do quá tải nên chở xuống Bến Tre. Khoảng 16h cùng ngày, cơ sở hỏa táng này tiếp nhận thêm 10 thi hài từ TP.HCM, cũng do tài xế Hậu chở đến.

Sau đó, khoảng 0h30 ngày 16/8, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tiếp nhận thêm 18 thi hài từ TP.HCM do Hậu chở tới.

Trong khoảng thời gian từ 9h ngày 15/8 đến 0h30 ngày 16/8, Công an xã Phú Hưng, TP Bến Tre nhận thông tin từ Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên rằng cơ sở này tiếp nhận tổng cộng 46 thi hài từ TP.HCM tới.

Cơ quan chức năng phát hiện 41/46 thi hài trên là người qua đời do mắc COVID-19. Đến 7h ngày 16/8, cơ sở này đã hỏa táng được 18/46 thi hài, do đó cơ quan chức năng thống nhất để các thi hài còn lại cho cơ sở tiếp tục hỏa táng.