Truy bắt nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

(VTC News) -

Ngày 17/7, thông tin từ Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cho biết, cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ gây rối trật tự xảy tại khu vực Công viên Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Trước đó, tối 15/7, Công an phường Hòa Xuân nhận tin báo có một số thanh, thiếu niên chạy xe máy mang theo nhiều loại hung khí tụ tập tại khu Công viên Hòa Xuân trên đường Nguyễn Xuân Lâm - Phạm Hùng. Nhóm này nẹt pô, rú ga xe máy, la hét, thái độ hung hãn nên người dân quanh khu vực không dám can ngăn.

Nhóm thanh, thiếu niên tham gia hỗn chiến.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an Hòa Xuân triển khai lực lượng khẩn trương đến hiện trường ngăn chặn. Thấy lực lượng công an xuất hiện, nhóm thanh, thiếu niên lên xe máy bỏ chạy. Lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng, từ 13 -15 tuổi, thu nhiều hung khí như đao, kiếm tự chế, vỏ chai thủy tinh, gậy sắt.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận, trước đó, có mâu thuẫn với nhóm khác nên chuẩn bị hung khí, hẹn nhau đến khu vực Công viên Hòa Xuân hỗn chiến.

Công an phường Hòa Xuân đang phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận tiếp tục truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định.

Hung khí nhóm thanh, thiếu niên bỏ lại hiện trường.

Theo Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành băng nhóm, sử dụng các loại hung khí như dao phóng lợn, bom xăng… hỗn chiến có diễn biến phức tạp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 27 vụ đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Đà Nẵng, làm bị thương 17 người. Công an TP Đà Nẵng đang quản lý 312 đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật, tăng 140 đối tượng so với quý I năm 2022.

Cũng theo Đại tá Dũng, Công an TP Đà Nẵng triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp, xử lý tội phạm, đặc biệt chú ý đến tội phạm là thanh thiếu niên; tập trung điều tra, xử lý các chuyên án, vụ việc liên quan thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau.