Truy bắt nhóm côn đồ xứ Thanh ra Hải Phòng bắt cóc, tống tiền

Chiều 5/7, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 nghi phạm quê tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra hồi giữa tháng 6/2018.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với Công an Thanh Hoá và gia đình vận động các nghi phạm còn lại đang bỏ trốn nhanh chóng ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

2 trong số 3 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 16/6, Công an huyện Thủy Nguyên nhận đơn trình báo khẩn cấp của gia đình anh Hoàng Văn Hữu (26 tuổi, ở thôn Đại Phong, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) việc anh Hữu bị một nhóm côn đồ bắt giữ trái phép.

Anh Hữu là công nhân làm sơn bả xây dựng, mới ra Hải Phòng cùng anh trai làm công trình được khoảng 2-3 tháng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trao đổi thông tin với Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá), Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên xác định các nghi phạm gồm: Quách Công Hơn (29 tuổi, ở khu 5, thị trấn Kim Tân); Tạ Văn Bình (24 tuổi, ở thôn 1, xã Thạch Long); Quách Công Huy (19 tuổi, ở thôn Yên Lão, xã Thành Vân); Nguyễn Đình Thế (27 tuổi, ở thôn Cầu Rồng, xã Thành Thọ, cùng huyện Thạch Thành); Lê Doãn Thực (30 tuổi, ở khu 4, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) và Phạm Hữu Hải (29 tuổi, ở số 61/38 Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, cùng tỉnh Thanh Hóa).

Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Quách Công Huy, Tạ Văn Bình và Nguyễn Đình Thế ở các khu vực khác nhau ở huyện Thạch Thành. 3 nghi phạm còn lại là Hơn, Thực và Hải khi phát hiện bị công an truy tìm đã nhanh chân bỏ trốn.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, ngày 10/6, Quách Công Hơn cùng với Tạ Văn Bình và Lê Doãn Thực thuê Đào Văn Thành, sinh 1983, ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành lái xe ô tô BKS: 18A-04988 từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để bắt Hoàng Văn Hữu phải trả số tiền nợ trước đó.

Đến 6h ngày 11/6, Hơn, Bình cùng Thực đi đến trước cửa nhà nghỉ Đại Dương (thôn 4B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) thì phát hiện anh Hữu đi cùng chị Nguyễn Thị Bích (20 tuổi, ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá). Chúng cùng nhau tiếp cận, dùng dao đe dọa, kéo anh Hữu lên xe ô tô rồi chạy thẳng về Thanh Hóa.

Khoảng 10h cùng ngày, 3 người đưa anh Hữu vào Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quyền Quý, ở xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa gặp Phạm Hữu Hải.

Tại đây, Hơn bắt Hữu viết giấy vay nợ số tiền 210 triệu đồng, ra hạn trong 3 ngày phải trả đủ. Sau đó, Hơn chỉ đạo Bình cùng Thực tiếp tục đưa Hữu về các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thành để giam giữ và đòi gia đình Hữu giao số tiền 210 triệu đồng.

Trong thời gian này, Bình, Thực gọi Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy đến thay nhau trông giữ Hữu. Đến trưa ngày 13/6, Bình gọi điện báo tin gia đình Hữu mới chuẩn bị được 50 triệu đồng thì Hơn ra lệnh thả Hữu về để chuẩn bị 100 triệu đồng ngay trong ngày, số tiền còn lại cho nợ đến tháng sau.

Khoảng 16h cùng ngày, Bình bắt Hữu viết 2 tờ giấy vay tiền rồi thả Hữu về. Khoảng 19h cùng ngày, khi Hữu gọi điện thông báo chuẩn bị được 60 triệu đồng thì được Bình yêu cầu mang tiền đến khu vực cầu Kim Tân giao cho chúng.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam các nghi phạm Tạ Văn Bình, Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Công an huyện Thủy Nguyên cũng phối hợp với Công an Thanh Hoá và gia đình vận động các nghi phạm còn lại đang bỏ trốn nhanh chóng ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

