Truy bắt nghi phạm bịt kín mặt cướp ngân hàng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 11/5, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang huy động các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an quận Ngô Quyền điều tra, truy bắt một nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Hình ảnh nghi phạm vụ cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại. (Ảnh: page Hải Phòng)

Theo thông tin ban đầu, hơn 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng nhận tin báo từ Công an quận Ngô Quyền về vụ cướp tài sản xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng trên đường Lạch Tray.

Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm này, một kẻ bịt kín mặt, cầm theo vật dài khoảng 60cm xông vào trụ sở phòng giao dịch đe doạ nhân viên để cướp tài sản.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy bắt nghi phạm.

Đầu năm 2022, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ nổ súng cướp hơn 3 tỷ đồng tại chi nhánh một ngân hàng trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng). Nghi phạm là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Sau khi cướp ngân hàng, Nam lên Hà Nội mua xe mô tô phân khối lớn có giá niêm yết hơn 700 triệu đồng rồi di chuyển lên Thái Nguyên. Đến 23h ngày 8/1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), lực lượng công an truy bắt được Nguyễn Văn Nam. Khám xét trên người và chỗ ở của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ được 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng (800 triệu đồng khi khám xét ở nhà nghỉ và 400 triệu đồng được chôn cất ở vườn sau nhà).

Cuối tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Thu Thuỷ (bạn gái của Nam) để điều tra về hành vi "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".