Truy bắt hung thủ sát hại 1 phụ nữ đơn thân

(VTC News) -

Sáng 11/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, đơn vị đang điều tra, làm rõ việc một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng ở thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế).



Nguồn tin riêng của PV VTC News tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, trước đó, khoảng 15h30 ngày 10/10 lực lượng công an nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại thôn La Khê Bãi. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị O. (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi).

Nghi phạm sử dụng hung khí đâm vào người chị O. khiến chị này tử vong. (Ảnh minh hoạ).

Hiện trường của vụ án là nhà riêng của chị O. tại thôn La Khê Bãi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận chị O. chết với vết thương trên vùng ngực.

Nhận định đây là vụ án mạng rất nghiêm trọng, lực lượng công an lập tức báo cáo cấp trên và cử lực lượng phá án. Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định được nghi phạm là một người đàn ông và đang nỗ lực truy bắt người này.

Được biết, nghi phạm là thành phần nguy hiểm và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nguyên nhân của vụ án mạng là do ghen tuông tình ái.

Đến gần 21h tối 10/10, công tác khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân đã hoàn tất. Thi thể được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nạn nhân là phụ nữ đơn thân và đã có 2 người con.