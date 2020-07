Truy bắt 2 tên cướp bịt mặt giật điện thoại của người đi xe máy trên phố

Mới đây, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp các lực lượng chức năng để điều tra, truy bắt 2 tên cướp giật điện thoại của người đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Nạn nhân là chị V.K.A. (29 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khoảng 10h10 ngày 20/7, vợ chồng chị V.K.A. lái xe máy hiệu Honda Air Blade từ hướng Cầu Vĩnh Tuy hướng về quốc lộ 5. Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh rẽ sang hướng cầu Chui (Hà Nội), chị K.A. bị 2 kẻ bịt mặt đi xe máy hiệu Nouvo áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max chị đang cầm trên tay.

"Lúc đó, tôi đang ngồi sau xe máy thì 2 kẻ mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang lao tới giật điện thoại. Tôi bị kéo xuống xe giằng co nhưng chúng quá khỏe nên phóng xe bỏ chạy. Chồng tôi đuổi theo tri hô cướp nhưng đối tượng manh động nên người đi đường không ai làm gì được.

Cũng may trong lúc giằng co với đối tượng, cả hai vợ chồng tôi không ai bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng tôi đến Công an phường Phúc Đồng, Công an quận Long Biên trình báo", chị K.A cho biết.

Lực lượng chức năng trích xuất camera ghi lại hình ảnh cướp giật điện thoại.

Theo chị K.A., những kẻ này rất manh động khi dám ra tay cướp giật tài sản giữa ban ngày và phóng nhanh vượt ẩu trên đường. Chị cũng kịp trông thấy biển số xe của kẻ cướp và đã cung cấp những thông tin này cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ hình sự Công an phường Phúc Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, lấy lời khai trình báo của nạn nhân. Đồng thời, công an phường cũng báo cáo lên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.