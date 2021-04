Trương Tuấn: Gần 20 năm tâm huyết xây dựng Cộng đồng Số

(VTC News) -

Có một thực tế, tất cả chúng ta đang sử dụng mạng xã hội mỗi ngày với đa dạng nền tảng và mục đích khác nhau: Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter… Chỉ tính riêng mạng xã hội Facebook, theo thống kê có hơn 1 tỷ người sử dụng toàn cầu đang là thành viên tham gia và hoạt động tích cực trên các nhóm cộng đồng Facebook mỗi tháng.

Các nhóm cộng đồng trực tuyến này mang đến cho các thành viên một sân chơi mới an toàn, năng động, thoải mái chia sẻ quan điểm, sở thích, mối quan tâm… trên nền tảng số với tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời củng cố sức mạnh cho các cộng đồng đang hoạt động trên các nền tảng truyền thống khác.

Nhà lãnh đạo cộng đồng chính là những người đóng vai trò quan trọng nhất khi xây dựng Cộng đồng Số - sân chơi dành cho người trẻ trên các nền tảng trực tuyến.

Với quan điểm xây dựng cộng đồng dựa trên sự chuyên biệt và thấu hiểu các thành viên, từ đầu những năm 2000, anh đã sáng lập nên Mitdot Family – kênh bản tin radio hài nổi tiếng bên cạnh cộng đồng Rap Club với những LK, Eddy Việt, Cá Chép và diễn đàn forum Beatvn đình đám một thời. Là một người xây dựng cộng đồng lâu năm, anh Trương Ngọc Hà Tuấn - hay còn được biết đến với tên gọi Tuấn Saker là một trong những “lá cờ đầu” có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Việt.

Theo các tài liệu báo cáo truyền thông mạng xã hội, hiện nay có khoảng 90% thương hiệu đang sử dụng mạng xã hội nhằm mục đích tiếp cận người dùng mạng xã hội, vì vậy, việc sử dụng công cụ để “lắng nghe” nhu cầu mọi người là vô cùng cần thiết cho các doanh nghiệp và những “nhà lãnh đạo cộng đồng”. Là một người mong muốn thấu hiểu sâu sắc các thành viên, có những hôm anh Tuấn Saker đọc đến hàng nghìn bình luận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người để tiếp tục nỗ lực, cố gắng điều chỉnh nhằm tạo ra sân chơi phù hợp nhất với nhu cầu các thành viên.

Mạng xã hội giờ đây đã trở thành một phần tất yếu gắn liền với cuộc sống. Nhất là ở Việt Nam, giai đoạn này đang là giai đoạn bùng nổ của mạng xã hội và các cộng đồng số. Chúng ta là một trong những nước có tỷ lệ người dùng mạng xã hội thuộc hàng top đầu thế giới và vẫn đang trên đà phát triển thần tốc.

Theo báo cáo Digital 2021 thực hiện bởi tổ chức Hootsuite và We Are Social, số lượng người dùng Việt sử dụng mạng xã hội vượt mức 72 triệu người, đạt tỷ lệ 73,7% tổng dân số, tăng trưởng 10,8% so với năm 2020. Chúng ta có nhiều mạng xã hội tương thích với nhiều lứa tuổi, hành vi sở thích khác nhau. Chính vì thế, xu hướng truyền thông mạng xã hội và phát triển cộng đồng số sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Tuấn Saker là một trong những 8x có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ Việt trên mạng xã hội từ những năm đầu 2000.

Theo anh Tuấn Saker, khi số lượng người dùng mạng xã hội gia tăng và bắt đầu có sự chuyển dịch thế hệ người tiêu dùng chính sang thế hệ gen Z, thời gian tới sẽ là cơ hội cho các cộng đồng chuyên biệt, phục vụ riêng cho từng nhóm sở thích và mối quan tâm khác nhau.

Giờ đây, người dùng mạng xã hội ngày càng có xu hướng tập trung sinh hoạt trong các cộng đồng phù hợp với sở thích của mình. Chính vì vậy việc các tổ chức, doanh nghiệp, nhãn hàng lựa chọn truyền thông trên các cộng đồng phù hợp với nhu cầu, sản phẩm của mình sẽ là điều tất yếu. Những nội dung mới mẻ, đặc sắc và thật sự hữu ích với người dùng vẫn sẽ là nền móng để xây dựng nên những cộng đồng ngày một lớn mạnh, uy tín đối với mọi người.