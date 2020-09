Trường tư ở Hà Nội tổ chức lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 của trường Phổ thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring diễn ra đúng dự kiến.

Nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các em học sinh và phụ huynh, chương trình khai giảng năm học của trường được chia ca buổi sáng, từ 8h cho khối Tiểu học và ca buổi chiều từ 14h với khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Các em học sinh sẽ tham gia tại lớp cùng giáo viên chủ nhiệm và theo dõi các hoạt động của buổi lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp từ Hội trường Passion Hall của nhà trường. Thời lượng của buổi lễ khai giảng trực tuyến này diễn ra trong vòng 45-60 phút.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.

Với hình thức khai giảng “blended” - kết hợp giữa phát trực tuyến qua màn hình và các hoạt động trực tiếp diễn ra trong phạm vi lớp học, các thầy cô giáo và cán bộ nhân viên nhà trường nỗ lực trong suốt những ngày qua để mang đến cho các bạn học sinh một chương trình khai giảng đầy hứng khởi, đúng “chất” Wellspring.

Những hoạt động truyền thống của một lễ khai giảng như rước đuốc, tôn vinh các giá trị Wellspring, lời phát biểu khai giảng năm học mới hay tiếng trống trường vẫn được giữ nguyên và được các thầy cô ghi hình từ trước đó.

Dù là trực tuyến nhưng không khí của buổi lễ vẫn giữ được tinh thần trang trọng. Các em học sinh và thầy cô giáo đặt tay lên ngực hát vang bài Quốc ca đầy tự hào. Tuy không ngồi cùng không gian nhưng tất cả trái tim đều đang hướng về giây phút thiêng liêng ấy.

Cả lớp cùng hát Quốc ca.

Dù học sinh phải ngồi trong lớp trong suốt chương trình, nhưng với tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ, các thầy cô không ngần ngại kết hợp công nghệ livestream hiện đại, cùng các công cụ tương tác trực tuyến để học sinh vẫn có thể tham gia như đang có mặt trực tiếp trong buổi lễ khai giảng đặc biệt này.

Điểm mới trong lễ khai giảng blended của trường Wellspring còn có các trò chơi tương tác trực tuyến rất thú vị cho các em học sinh tham gia. Ngoài ra, chương trình khai giảng cũng được phát trực tiếp trên Fanpage của Nhà trường để các bậc phụ huynh có thể theo dõi các con của mình trong ngày quan trọng này.

Cũng trong ngày khai giảng, bên cạnh phần lễ, trường tổ chức một số hoạt động ở phần hội như tổ chức các trò chơi, xem phim tại lớp, cùng nhau viết những lời chúc cho năm học mới, để gắn kết tập thể lớp, hiểu nhau hơn. Các hoạt động này không diễn ra ở quy mô toàn trường như mọi năm mà sinh hoạt trong từng lớp để đảm bảo quy định an toàn về giãn cách.

Các bạn học sinh khối 1 Wellspring vô cùng háo hức với ngày khai giảng đặc biệt này.

Thông điệp năm học mới

Phát biểu trong buổi lễ khai giảng, cô Lê Tuệ Minh - Tổng Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ quan điểm về tinh thần chủ động vượt lên mọi thách thức đặc biệt của ngành giáo dục: “Nếu điều tuyệt vời nhất đối với người giáo viên là được mang đến những điều hữu ích, ý nghĩa cho học sinh, dù cho thế giới đầy biến động và thay đổi, thì từ nay trở đi, mục tiêu đó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và luôn đòi hỏi sự cố gắng không ngừng nghỉ để cập nhật liên tục.

Chúng ta có quyền tự hào là mỗi giáo viên của Wellspring không bao giờ dừng bước trước thách thức và sự thay đổi, mỗi ngày đều đi trên hành trình "Chủ động làm mọi thứ thay đổi" đó một tâm thế tự tin và đầy say mê, sáng tạo. Chính sự nỗ lực chủ động sáng tạo làm chủ mọi thay đổi của các thầy cô là tấm gương giáo dục không gì thay thế được với học sinh của chúng ta.

Các thầy cô có thể tự hào nói với học sinh của mình rằng: Chúng ta nói được và làm được, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng và sợ hãi bất kỳ thay đổi nào bởi vì chúng ta chủ động trang bị mọi kỹ năng và năng lực để làm chủ mọi thay đổi”.

Các thầy cô giáo trở thành những MC dẫn chương trình tương tác với học sinh.

Trước một thế giới đầy biến động, thông điệp năm học mới của trường PTSNLC Wellspring cũng thể hiện quyết tâm làm chủ mọi thách thức: Adapt to the change - Master the change – Make the change (Thích ứng với đổi thay - Làm chủ sự thay đổi – Kiến tạo sự thay đổi).

Cô Tuệ Minh cũng gửi lời nhắn nhủ tới các WISHers: “Trên hành trình chúng ta đi, lựa chọn luôn ở chính mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn cách nhìn nhận, thái độ, cách ứng phó và hành động của mình. Nên dù có bất kỳ thử thách hay biến động nào, hãy nhớ rằng 90% kết quả vẫn luôn phụ thuộc vào chính lựa chọn của mỗi chúng ta mà thôi".