Trương Triết Hạn bị cấm sóng khiến phim anh đóng phải làm lại từ đầu

Ngày 25/4, Sohu đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Vân Tịch truyện do Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đóng chính chuẩn bị làm lại bản mới. Lý do là nam chính Trương Triết Hạn vướng bê bối khiến dự án bị xóa bỏ trên các nền tảng trực tuyến và không thể chiếu trên đài truyền hình do lệnh cấm của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA).

Vân Tịch truyện phát sóng năm 2018, dự án mới sẽ có tên Không thể trêu vào Hàn Vân Tịch, thời lượng rút ngắn từ 48 tập xuống còn 24 tập. Ngoài ra, dàn diễn viên, ê-kíp thực hiện phim đều được thay mới.

Khi biết được thông tin, người hâm mộ của hai diễn viên Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn cảm thấy không hài lòng. Trong đó, fan nữ chính đổ lỗi phim bị cấm là do bê bối của Trương Triết Hạn. Còn fan Trương Triết Hạn cho rằng nam diễn viên bị xử ép, scandal chưa rõ ràng và Trương Triết Hạn vẫn đang đi kêu oan.

Biên kịch của Vân Tịch truyện là Kim Viện Viện cũng tỏ thái độ không hài lòng khi nhà sản xuất làm lại phim chỉ sau 4 năm.

Dự án Vân Tịch truyện phát sóng năm 2018 có thành tích tốt giúp Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn nâng cao được vị thế của mình trong dòng phim truyền hình cổ trang Trung Quốc. Tương tác của hai diễn viên tốt, được nhiều khán giả yêu thích, thúc đẩy nhà sản xuất tái hợp họ trong bộ phim Như Ý Phương Phi sau hai năm.

Tuy nhiên, tháng 8/2021, Trương Triết Hạn vướng bê bối về lịch sử chính trị, khiến anh bị các cơ quan ngôn luận của Trung Quốc chỉ trích. Các tài khoản mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi của Trương Triết Hạn bị xóa bỏ. Nam diễn viên bị cấm sóng, tên tuổi bị xóa khỏi các dự án cũ và không được xuất hiện trên truyền thông. Do đó, phim Vân Tịch truyện cũng bị xếp kho.