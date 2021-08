Trưởng Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương qua đời vì COVID-19

(VTC News) -

Thượng tá Phan Minh Phương (53 tuổi, Trưởng Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh) mắc COVID-19 từ ngày 23/7 khi xét nghiệm tại bệnh xá của cơ quan trước khi đi công tác địa bàn.

Ảnh minh họa.

Sau đó, ông Phương được đưa đi cách ly điều trị ở bệnh viện dã chiến tại Đại học Quốc gia TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương).

Ngày 2/8, ông Phương được chuyển về điều trị tại bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Đến rạng sáng ngày 4/8, ông Phương đã từ trần tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do giãn cách xã hội nên Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an không tổ chức lễ tang theo nghi thức với thượng tá Phương. Sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế ổn định sẽ tổ chức lễ truy điệu sau.