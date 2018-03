Trường mầm non bị tốc mái, 37 học sinh phải lót chiếu ngủ trong hội trường thôn

(VTC News) - Một điểm trường mầm non ở vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk bị bão làm tốc mái nhưng vẫn chưa phục hồi hiện trạng khiến 37 học sinh được giáo viên lót chiếu nằm ngủ trong hội trường thôn.

Cuối tháng 2, PV VTC News có dịp được vào xã Ea Đah, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, chứng kiến cảnh tượng xót xa khi đi qua ngang qua điểm trường Mầm non Hoa Cúc Trắng tại thôn Giang Thanh (xã Ea Đah). Trong đó, 37 học sinh đang theo học ở đây phải nằm dưới nền đất trong hội trường thôn ngủ trưa.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân do trường mầm non Mầm non Hoa Cúc Trắng vừa mới dựng bị cơn bão số 12 xảy ra tháng 10/2017 quật hư hỏng, cuốn tốc mái nên 37 học sinh đang theo học tại trường phải chuyển sang hội trường thôn Giang Thanh.

Nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hàng ngày các em nhỏ phải sinh hoạt và học tập trong hội trường thôn làm bằng gỗ lụp xụp. Đặc biệt, trong giờ nghỉ trưa, các cô giáo phải lót chiếu, cho các cháu ngủ trên nền đất lạnh.

Trả lời PV VTC News về vấn đề này, cô Đinh Thị Tuấn - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc Trắng cho biết, điểm trường của thôn Giang Thanh được mở vào năm 2014, cách xa trung tâm thị xã khoảng 12km. Trường có 37 học sinh đang theo học và có 2 giáo viên nữ phụ trách.

"Lúc trước, học sinh khu vực thôn Giang Thanh ra trường chính rất xa (trường mầm non Hoa Cúc Trắng) nên chúng tôi đã xin phòng giáo dục huyện mở thêm điểm trường tại hội trường thôn để tạo thuận lợi cho học sinh nơi đây đến lớp", cô Tuấn chia sẻ.

Các học sinh của điểm trường nằm dưới nền nhà được lót chiếu mỏng để ngủ trưa.

Cô Tuấn cũng cho biết, tháng 5/2017, Đoàn thanh niên của một ngành ở tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 120 triệu đồng để xây tặng xã ngôi nhà cấp 4 làm điểm trường mầm non tại thôn Giang Thanh.

Tuy nhiên, niềm vui đến với cô trò Trường mầm non Hoa Cúc Trắng chẳng được bao lâu, tháng 10/2017, cơn bão số 12 đi ngang qua khu vực tỉnh Đắk Lắk khiến điểm trường bị tốc mái, nhiều trụ cột bị sập, hư hỏng. Cô trò lại kéo nhau trở lại hội trường thôn. Vào giờ nghỉ trưa, các giáo viên lót chiếu để học sinh nằm ngủ dưới sàn.

Mái trường bị tốc do cơn bão số 12 nhưng hiện nay vẫn chưa được khắc phục. (Ảnh: Thanh Hải)

Một phụ huynh chia sẻ: "Sao không chạnh lòng khi các con phải nằm chen chúc dưới nền đất ximăng ẩm ướt, bên dưới là một lớp chiếu mỏng. Mong sao chính quyền tạo điều kiện để xây lại điểm trường, để các con có chỗ học tập và sinh hoạt đảm bảo sức khỏe", một phụ huynh nói.

Theo báo cáo của huyện, sau khi điểm trường thôn Giang Thanh bị tốc mái, cơ quan chức năng địa phương và lãnh đạo huyện đã có mặt kiểm tra, xác định thiệt hại và tiến hành sửa chữa.

Tuy nhiên, do công trình xây dựng chất lượng kém nên đến nay vẫn đang loay hoạy tìm được hướng xử lý.

Một phụ huynh học sinh không yên tâm khi con học tại hội trường thôn và mong sớm xây dựng lại điểm trường mới.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Rế - Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Krông Năng cho biết, điểm trường mầm non tại thôn Giang Thanh do đoàn thanh niên một ngành ở tỉnh Đắk Lắk trao tặng.

"Sau khi xảy ra sự cố tốc mái do bão mới phát hiện công trình xây dựng không đảm bảo an toàn. Điểm trường không đổ móng trụ mà xây gạch lên cao vút, xây 4 bức tường chứ không làm giằng, kết cấu mái làm quá đơn giản, xây dựng công trình quá ẩu", ông Rế nói.

Cũng theo ông Rế, hiện nay Phòng NN-PTNT huyện Krông Năng đang lên kế hoạch sửa chữa, khắc phục công trình như đổ trụ bê tông hiên, đập phần tường phía trên để đổ giằng, làm lại mái.

Công trình xây dựng ẩu khiến các trụ bê tông bị đổ gãy và bên trong chỉ có 1 -2 thanh sắt.

Ngoài ra, đơn vị sẽ bổ sung các hạng mục gồm: Làm sân bằng xi măng cho sạch để các cháu có chỗ vui chơi, ốp lát tường để đảm bảo vệ sinh...

Dự toán ban đầu với kinh phí hơn 300 triệu đồng bằng nguồn hỗ trợ khắc phục bão số 12 và nguồn dự phòng của huyện.

Được biết, sau sự cố tốc mái, cô Đinh Thị Tuấn - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc Trắng, báo cáo sự việc và làm văn bản gửi lên UBND xã nhưng từ thời điểm kiểm tra sự việc cho đến nay, trường vẫn chưa được sửa chữa.

Trả lời VTC News về vụ việc, ông Văn Đức Cử - Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng cho biết, khá bất ngờ về việc điểm trường này chưa được sửa chữa và hứa sẽ kiểm tra lại.

Ông Cử cho biết sẽ đốc thúc các cơ quan chức năng liên quan để thầy trò trường Hoa Cúc Trắng sớm có nơi học mới, an toàn, đảm bảo sức khỏe.

