Trương Hồ Phương Nga hiện sống thế nào sau biến cố 'hợp đồng tình ái'?

(VTC News) -

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, được biết đến với danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô cô trở về nước tham gia các hoạt động giải trí. Phương Nga từng làm người mẫu, diễn viên, MC...

Tháng 3/2015, Hoa hậu Phương Nga rơi vào ồn ào tình - tiền khi đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ kiện cô lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, còn cô lại khẳng định số tiền trên là "tình phí" theo hợp đồng tình ái. Tháng 3/2016, Phương Nga bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra.

Trương Hồ Phương Nga thời điểm vướng vòng lao lý

Trương Hồ Phương Nga hiện tại.

Những diễn biến tại tòa sau đó trở thành câu chuyện thu hút dư luận trong một thời gian dài. Năm 2017, Phương Nga được tại ngoại và đến tháng 2/2019, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cô do quá trình điều tra bổ sung không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở cáo buộc hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, Trương Hồ Phương Nga lựa chọn lối sống khép kín, thỉnh thoảng mới chia sẻ hình ảnh của mình. Người đẹp tâm sự, cô dành thời gian đọc sách, nấu ăn và tập thể dục rèn luyện sức khoẻ. “Tôi cũng theo dõi các sự kiện thời sự, các bài báo về showbiz, về các vấn đề xã hội trong và ngoài nước như trước đây. Nhưng giờ tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những điều mình đã bỏ lỡ những năm qua”, cô nói.

Sau 3 năm thoát khỏi thân phận bị can, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga đã có được cuộc sống bình yên hơn, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một vài sự kiện showbiz.

Trong một bài chia sẻ, Phương Nga cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẵn sàng tham gia. Cô viết: "Tôi vẫn tham gia ủng hộ các dự án nghệ thuật của anh chị em nghệ sĩ, nhưng với bản thân tôi, để làm nghệ thuật phải có cái duyên. Tôi không phải là người được đào tạo bài bản hay có định hướng ngay từ đầu với nghề nghiệp này, không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi cứ ngồi chờ đợi thôi. Nếu có cơ duyên nào đó, tôi sẽ tái ngộ với khán giả".

Người đẹp đang làm giám đốc kinh doanh cho một thương hiệu nội thất.

Về công việc hiện tại, người đẹp 35 tuổi tiết lộ, cô đang làm giám đốc kinh doanh cho một hãng nội thất: "Đây là thương hiệu của Việt Nam nên tôi đặt mục tiêu sản xuất ra những đồ nội thất không thua kém gì hàng ngoại nhập. Tôi muốn bán đồ với giá thành rẻ nhưng chất lượng tốt".

Ngoài việc điều phối công việc marketing tại văn phòng hay khâu bán lẻ tại showroom, với tài ăn nói và khả năng ngoại ngữ của mình, người đẹp sinh năm 1987 còn nhận nhiệm vụ đưa các vị khách nước ngoài đến tham quan nhà máy. Cô cũng là nhân vật chính trong các video quảng cáo của thương hiệu nội thất này.

Trương Hồ Phương Nga vẫn xinh đẹp ở tuổi 35.

Cô thỉnh thoảng vẫn tham gia sự kiện, diễn thời trang.

Sau nhiều sóng gió, ở tuổi 35, nhan sắc Phương Nga dường như càng mặn mà, vóc dáng vẫn rất thon gọn. Về chuyện tình cảm, người đẹp thừa nhận vẫn sống một mình, làm mọi việc yêu thích và không cảm thấy cô đơn. Nhiều người nhận ra nụ cười của Phương Nga hiện tại đã toát ra vẻ tươi tắn, hạnh phúc hơn hẳn trước kia. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng ảnh chăm chỉ làm việc, vui vẻ cùng bạn bè và người thân.

Phương Nga từng thừa nhận, những ồn ào trong quá khứ có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn vào những mặt tích cực để thấy rằng biến cố giúp mình sống sâu sắc hơn, biết trân trọng những cơ hội và tình cảm người khác dành cho mình.