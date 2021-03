Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khám miễn phí răng miệng

(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 20/3, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Răng Hàm Mặt phối hợp Trung tâm Truyền thông và Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức khám, tư vấn và điều trị miễn phí những bệnh răng miệng thông thường.

Tham dự chương trình có các thầy trong Ban Giám hiệu gồm: TS Đỗ Quế Lượng - Phó Hiệu trưởng thường trực; PGS.TS Đỗ Minh Cương - Phó Hiệu trưởng; Thầy Trần Đức Minh - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt nhà trường và đại diện các đơn vị trong Nhà trường. Chương trình còn có sự hiện diện của GS.TS Trịnh Đình Hải - Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ, đây là năm thứ ba Khoa Răng Hàm Mặt vinh dự được đồng hành cùng trương trình. Với khẩu hiệu “Be proud of you mouth - Hãy tự hào về răng miệng của bạn”, tại lễ phát động đã diễn ra chương trình khám và tư vấn răng miệng miễn phí.

PGS.TS Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt khám, chữa răng miễn phí cho các em nhỏ. (Ảnh: Thế Anh)

Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới là sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày 20/3 hàng năm với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trên toàn cầu về vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng và tầm quan trọng của vệ sinh răng miệng.

Chương trình sẽ khám, tư vấn và điều trị miễn phí những bệnh răng miệng thông thường cho hàng nghìn cá nhân là toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học viên đến từ các khoa, đơn vị, phòng ban chức năng trong toàn trường cùng các đơn vị, tổ chức bên ngoài trường như: học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường tiểu học; học sinh của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; đại diện cán bộ, nhân viên của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng…

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khám và tư vấn miễn phí từ ngày 19/3/2021 đến 28/3/2021. (Ảnh: Thế Anh)

Tích cực hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới, trong suốt thời gian qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, khám và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em và cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới 20/3/2021, Liên đoàn Nha khoa Thế giới FDI đã gửi thư kêu gọi Hội Nha khoa các nước hưởng ứng và hành động để tăng cường sức khỏe răng miệng cho trẻ em và cộng đồng trên phạm vi toàn cầu với khẩu hiệu: “Hãy tự hào về răng miệng của bạn/ Be Proud of Your Mouth”.

Ở nước ta, theo kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc công bố năm 2019, có 86,4% trẻ em 6 - 8 tuổi có sâu răng. Sâu răng là một trong các nguyên nhân chủ yếu gây mất răng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Hơn nữa, các ổ nhiễm trùng trong khoang miệng do sâu răng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và còn là nguyên nhân của các bệnh nội khoa như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp… làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, dự phòng sâu răng cho trẻ em và cộng đồng là quan trọng và cần được quan tâm.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 20/3” tiếp tục hướng đến mục tiêu “Vì một Việt Nam không sâu răng”, giáo dục tầm quan trọng của việc đánh răng sáng và tối, đồng thời trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng cho toàn dân, bảo vệ toàn diện nụ cười Việt Nam.