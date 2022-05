Trường Đại học An ninh Nhân dân tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ

(VTC News) -

Trong năm học vừa qua, Trường Đại học An ninh Nhân dân đã ban hành chương trình, kế hoạch các mặt công tác trong từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể trong từng năm học, như đề ra các xuất mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học đến năm 2030 phục vụ nghiên cứu Đề án “Xây dựng Trường Đại học An ninh Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; góp phần xây dựng Nhà trường là trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín của Đảng, Nhà nước nói chung và Bộ Công an nói riêng.

Đại tá, PGS, TS Võ Hồng Công, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng, TS. Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; ông Vương Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đoàn Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; ông Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, đại diện Thành đoàn TP.HCM và một số đại biểu khách mời khác.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho Đại tá, PGS. TS Võ Hồng Công, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân.

Lãnh đạo trường cũng đã trao nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật trên lĩnh vực khoa học và công nghệ của trường trong năm học 2021-2022.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân phát biểu.

Đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường, nhất là đặt trong bối cảnh toàn trường phải đối mặt với đại dịch COVID-19, phải xử lý nhiều thách thức chưa có tiền lệ trong lịch sử.

Tuy nhiên, trải qua khó khăn, thử thách thì thấy được ý chí, tinh thần, lòng nhiệt huyết, sức chiến đấu, sự tận tụy trong công việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và toàn thể học viên nhà trường.

PGS.TS Phan Xuân Tuy mong muốn tinh thần đó sẽ được tiếp tục phát huy trong năm học mới, năm học 2022-2023. Đây là năm học mà trường phải ra sức phấn đấu, nỗ lực, thi đua lập thành tích để hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường An ninh Trung ương cục miền Nam, Trường Đại học An ninh Nhân dân (9/10/1963 - 9/10/2023).