Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo sạch' ăn chia 2,8 tỷ đồng thế nào?

Ngày 8/9, Viện KSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong nhóm “Báo sạch” cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" được quy định tại Khoản 2 Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị truy tố gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Viết bài sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Bảo là người trực tiếp khởi tạo Fanpage “Báo Chí Sạch” trên Facebook. Khoảng một tháng sau các thành viên góp ý trang được đổi tên thành “Báo Sạch” và có các bài viết đầu tiên về Công ty ASANZO.

Các bài viết này gây mâu thuẫn trong nhóm nên ngày 18/9/2019, Nguyễn Dân và Ngô Thị Oanh Phương tự động rời nhóm “Báo Sạch”. Nhóm còn lại 5 thành viên, trong đó Bảo, Danh, giữ vai trò quản trị viên, Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên.

Cả 5 thành viên đều có quyền góp ý đăng bài, xóa bài trên trang Fanpage “Báo Sạch”. Bài viết một khi được đăng thì đều phải có sự thống nhất của 5 thành viên. Nếu có thành viên nào không đồng ý thì bài viết đó sẽ không được đăng.

Để tạo sự thống nhất cùng nhau, các thành viên tạo lập ra lần lượt 5 nhóm “chat” nội bộ để trao đổi, thống nhất nội dung các bài viết trước khi đăng. Các nhóm “chat” gồm “Ban biên tập Báo Sạch” (sau đổi tên thành “Chém gió líu lo”); “BBT Báo Sạch”; “Trụ Sở Mới”; “Dong Ho Omega” và “Chém Gió 247”.

Bên cạnh trang Fanpage “Báo Sạch” các thành viên nhóm còn lập ra Group “Làm Báo Sạch”, ngoài 5 thành viên Bảo có mời thêm 1 người tên Nguyễn Đăng Khoa (chưa rõ nhân thân), nick Facebook “Nguyen Dang Khoa” tham gia làm quản trị viên.

Thắng còn khởi tạo thêm kênh Youtube “BS Channel” để đăng các video clip, hình ảnh do nhóm thực hiện. Vì mới thành lập nên Thắng chỉ làm và đăng được 4 clip. Trong đó 3 clip nói về vụ án Hồ Duy Hải và 1 clip có nội dung về cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước.

Tổng số bài được viết và đăng trên trang Fanpage “Báo Sạch” và Group “Làm Báo Sạch” là 47 bài. Có 26/47 bài viết được đưa lên nhóm “chat” trên ứng dụng tin nhắn Messenger được các thành viên nhóm thảo luận, thống nhất trước khi đăng lên trang Fanpage “Báo Sạch".

Các bị can đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, Video clip, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai lên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube để hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật.

Hành vi mà Danh và đồng phạm thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý Nhà nước tại các địa phương. Gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân. Tạo ra sự bất ổn trong xã hội, dẫn đến làm mất đi sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với Nhà nước, chính quyền các cấp trong việc quản lý các mặt đời sống xã hội, trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ăn chia 2,8 tỷ đồng

Trong quá trình cùng nhau thành lập Fanpage “Báo Sạch” và Group “Làm Báo Sạch” để viết bài đăng trên các trang này, nhóm đã nhận hợp đồng làm truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Trương Châu Hữu Danh.

Trương Châu Hữu Danh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Nguyễn Phước Trung Bảo hưởng lợi khoảng 410 triệu đồng, Đoàn Kiên Giang hưởng lợi khoảng 250 triệu đồng, Nguyễn Thanh Nhã hưởng lợi khoảng 245 triệu đồng và Lê Thế Thắng hưởng lợi khoảng 260 triệu đồng. Hiện, Bảo còn giữ riêng số tiền 500 triệu đồng có được từ hợp đồng làm truyền thông cho một doanh nghiệp, chưa chia cho các thành viên trong nhóm.

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại địa bàn TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định nhóm đối tượng trên có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như: Trang Fanpage “Báo Sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tới ngày 6/8/2021, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh cùng 4 đồng phạm.

5 bị can gồm: Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Thế Thắng cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND huyện Thới Lai, Nguyễn Dân và Ngô Thị Oanh Phương tuy có cùng 5 bị can lập ra trang Fanpage “Báo Sạch” nhưng tự động rời nhóm do bất đồng quan điểm, khi rời nhóm các thành viên chưa viết, đăng bài nào trên trang Fanpage “Báo Sạch” nên không xem xét trách nhiệm của Nguyễn Dân và Ngô Thị Oanh Phương trong vụ án này