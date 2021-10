Trương Châu Hữu Danh khai tài liệu mật vụ án Hồ Duy Hải được gửi đến tận nhà

(VTC News) -

Ngày 26/10, TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) mở phiên toà xét xử Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và các bị cáo trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" gồm Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP.HCM), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Riêng Lê Thế Thắng đang được tại ngoại và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Bị cáo xin lỗi TAND huyện Thới Lai

Theo cáo trạng, năm 2011, Trương Châu Hữu Danh sử dụng tài khoản Facebook “Trương Châu Hữu Danh” với mục đích viết bài, đăng các đoạn clip để giải trí và phản biện xã hội.

Sau khi nắm bắt được chủ trương của UBND TP Cần Thơ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thới Lai (thuộc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cadif Cần Thơ làm chủ đầu tư, tháng 3/2020, Danh đến gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên và một số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án để thu thập thông tin viết bài.

Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã viết 32 bài viết và nhiều clip đăng công khai trên trang Facebook "Trương Châu Hữu Danh" và Fanpage "Trương Châu Hữu Danh".

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, các bài viết và clip do Danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; có thể gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mâu thuẫn, chia rẽ, lôi kéo, gây hoang mang trong dư luận xã hội; kích động mọi người gây mất ổn định về an ninh, trật tự công cộng.

Nhiều bài viết mang nội dung thông tin không đầy đủ, không chính xác, thể hiện tính chủ quan, quy chụp, suy diễn một chiều... nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tại phiên xét xử, Trương Châu Hữu Danh cho biết đã viết tổng cộng 36 bài viết liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thới Lai, trong đó 4 bài đã bị xoá vì thấy nhiều bình luận tiêu cực.

Danh cho rằng mình viết các bài này là do có quen biết với Nguyễn Hoàng Trung Kiên, một hộ dân khiếu nại việc thu hồi đất. Kiên có đưa cho bị cáo phong bì, nhưng bị cáo không biết thứ gì bên trong và không nhận.

Trương Châu Hữu Danh cho biết, nội dung 32 bài viết dựa trên tài liệu bị cáo thu thập, dựa trên nội dung tổng hợp từ các báo và một số nội dung do Danh tự nhận định chủ quan. Bị cáo cũng thừa nhận có một số tiều đề bài viết của mình gây bức xúc trong dư luận.

“Trước thời điểm anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên tự sát là ông Lương Hữu Phước ở Bình Phước nhảy lầu tự sát tự sát sau bản án về giao thông. Bản thân bị cáo cho rằng bản án quá nặng cho ông Phước. Hình ảnh ông Phước chết làm bị cáo rất buồn. Khi Kiên tự sát thì giống như bị trầm cảm, bị cáo thấy bức xúc. Bị cáo viết liên tục trong tâm trạng bức xúc cho nên có lời lẽ, nhận định nặng nề”, Trương Châu Hữu Danh giải thích tại phiên toà đồng thời gửi lời xin lỗi TAND huyện Thới Lai.

Tài liệu mật được gửi đến tận nhà

Trương Châu Hữu Danh thừa nhận viết hơn 200 bài (đa số trên trang cá nhân) liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Bị cáo thấy bình luận trái chiều và có xóa nhưng không thể xóa hết các bình luận này.

Danh cho biết, đối với vụ án Hồ Duy Hải thì bị cáo là một trong những người có mặt sớm tại hiện trường.

Trương Châu Hữu Danh tại toà.

“Giai đoạn đầu bị cáo đưa tin theo Cơ quan điều tra nhưng bị cáo cũng thu thập thêm nhiều thông tin, nguồn tin khác nhau. Bị cáo theo đuổi vụ án đó 13 năm rồi. Bị cáo luôn tin tưởng vào nền tư pháp, cho nên bị cáo mới phản biện vấn đề của Hồ Duy Hải.

Bị cáo thấy rằng có những sự việc cần được làm sáng tỏ. Không chỉ riêng bị cáo mà đến thời điểm này vụ án vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Bị cáo không có ý định nào đánh vào nền tư pháp”, Trương Châu Hữu Danh nói.

Khi HĐXX hỏi về nguồn gốc của các tài liệu mật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, Trương Châu Hữu Danh cho biết các tài liệu được gửi đến tận nhà.

“Bị cáo nhiều lần trả lời với cơ quan điều tra về những tài liệu này cũng như tài liệu của những vụ án khác. Có rất nhiều tài liệu thường do người ta gửi đến nhà. Bị cáo không biết ai là người gửi. Họ cứ giao shipper đưa đến nơi, chẳng biết là của ai”, Trương Châu Hữu Danh trả lời HĐXX.