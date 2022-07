Trưởng BTC V-League 2022 đề xuất xử lý nghiêm CĐV nhổ nước bọt vào trọng tài

Sau trận Hải Phòng thắng 3-1 Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà và các trợ lý trọng tài thực hiện ghi biên bản với giám sát trọng tài và giám sát trận đấu ở đường piste, phía trước đường hầm rời sân vận động.

Khi đó, một CĐV mặc áo đỏ đã lao vào các trọng tài. CĐV này bóp lấy gáy và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà trước khi rời đi. Được biết, CĐV này có tên là Tiến Dũng, một người hâm mộ Hải Phòng.

Video: CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào mặt trọng tài

Thông qua báo giới, CĐV này đã nhận sai khi có hành vi không đẹp như vậy. Anh cho biết mình đã xin lỗi và đề nghị được khắc phục hậu quả với trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Xoay quanh hành động phản cảm của CĐV Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Ngọc,Trưởng BTC (ban tổ chức) giải cho hay:

"Hành vi phản cảm của đối tượng quá khích xảy ra sau trận đấu giữa CLB Hải Phòng vs CLB Topenland Bình Định tại vòng 8 V-League tối 19/7 là hành động đáng lên án, xâm hại đến an toàn thân thể, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của quan chức trận đấu, làm xấu hình ảnh chung của giải đấu.

Quan điểm của ban tổ chức giải sẽ đề xuất xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm này và tăng cường các biện pháp an ninh để không tái diễn tình huống này trong thời gian tới", trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc khẳng định.

Ông Ngọc thông tin thêm, sáng nay (20/7), BTC giải đã tổng hợp đầy đủ các báo cáo hình ảnh, báo cáo trọng tài, báo cáo giám sát đối với sự việc để chuyển sang Ban Kỷ luật.

Trong nội dung gửi Ban Kỷ luật, BTC giải đã nêu rõ các sai phạm của đối tượng quá khích và những thiếu sót trong công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại trận đấu.

Chủ tịch Văn Trần Hoàn của Hải Phòng lên tiếng chịu trách nhiệm về sự cố.

Lực lượng an ninh BTC trận đấu địa phương CLB Hải Phòng tối 19/7 đã không triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn sau khi trận đấu vừa kết thúc, để người không nhiệm vụ xuống sân, tiếp cận quan chức trận đấu và có những hành vi vi phạm nghiêm trọng; thời điểm xảy ra tình huống, lực lượng an ninh cũng không kịp thời có mặt để xử lý.

BTC giải đã gửi đề nghị đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban Kỷ luật có hình thức xử lý nghiêm đối với BTC trận đấu địa phương CLB Hải Phòng, đối tượng vi phạm trong sự việc trên.

"Công tác an ninh an toàn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong công tác tổ chức giải đấu. Trước mỗi vòng đấu, BTC Giải luôn có các dự báo về tính chất của từng trận đấu, phân các cấp độ dự báo, từ đó đề ra các giải pháp đối với từng sân.

Từ đầu mùa giải đến nay, công tác an ninh an toàn luôn được BTC Giải phối hợp tốt cùng với BTC trận đấu địa phương, các CLB triển khai nghiêm túc và đảm bảo.

Sau sự việc xảy ra tại sân vận động Lạch Tray tối 19/7, BTC Giải chắc chắn sẽ có các hướng dẫn đến BTC trận đấu để tăng cường công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cả thời điểm sau khi kết thúc trận đấu", ông Ngọc khẳng định.