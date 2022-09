Trưởng ban tổ chức giải Sao Mai 2022: 'Hát quên lời là lỗi sơ đẳng'

(VTC News) -

Chiều 5/9, chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về vòng Chung kết toàn quốc diễn ra tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, ông Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng Ban Văn Nghệ, Đài truyền hình Việt Nam, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức giải Sao Mai 2022 nhận định các thí sinh năm nay đều được đào tạo bài bản, nhiều tố chất.

Đây cũng là lý do có đến 18 thí sinh tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc. Việc tăng thêm 3 người so với dự kiến ban đầu do BTC mong muốn trao cơ hội cho nhiều thí sinh có chất lượng hơn và cũng là yếu tố gia tăng sự cạnh tranh giữa các giọng ca nổi trội.

Khi được hỏi làm thế nào để kiểm soát chất lượng chương trình, tránh để thí sinh rơi vào trường hợp giống nữ ca sĩ quên lời trong một chương trình truyền hình gần đây, ông Nguyễn Vọng Ngàn khẳng định: ''Tôi cho rằng đó là một trong những lỗi sơ đẳng. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm dưới góc độ biên tập và nội dung không chỉ với Sao Mai 2022 mà với bất kỳ chương trình nào trên sóng VTV. Chúng tôi đều có quy trình chặt chẽ, đảm bảo xử lý cẩn thận''.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng BTC Sao Mai 2022 (giữa) và nhạc sĩ Đỗ Bảo (phải).

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Vọng Ngàn, nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc âm nhạc vòng Chung kết toàn quốc, người đã sát cánh cùng các thí sinh từ vòng khu vực nhấn mạnh: ''Bản thân tôi mỗi khi dàn dựng một tiết mục nào đều bám sát những giai điệu bài hát cũng như lời ca của ca sĩ. Vì quá trình tập diễn ra khoảng 1 tuần nên có bất cứ điều gì sai sót, tôi có thể phát hiện và xử lý sớm. Thông thường, những bài được ca sĩ mang đi thi đã tồn tại trên thị trường âm nhạc nên chúng ta có thể kiểm soát, kiểm tra để sát với bản gốc. Với quy trình kiểm tra của BTC và của cá nhân mình, tôi nghĩ trường hợp xảy ra như vừa rồi là không có".

Vòng Chung kết toàn quốc diễn ra tại thành phố Hải Phòng với 4 đêm thi (ngày 18, 25/9 và 2, 9/10) và 2 đêm biểu diễn (ngày 11/9 và 16/10). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Sao Mai năm nay đánh dấu quyết tâm đổi mới mạnh mẽ từ công tác tổ chức, cách chấm giải đến những sáng tạo nội dung. Sự trẻ trung, đại chúng cũng như gần gũi và đa chiều là những đặc điểm nổi trội của mùa giải Sao Mai 2022. Những thay đổi rõ rệt này đến từ sự đa dạng hóa các kênh thông tin, mở rộng phương thức tiếp cận công chúng thông qua hệ thống nền tảng số của VTV.

Sự trở lại của giải thưởng ''Thí sinh được yêu thích nhất Sao Mai 2022'' là cách để khán giả đưa ra quyền lựa chọn những thí sinh xứng đáng cho danh hiệu cao nhất. Các thí sinh cũng được trao thêm cơ hội tương tác với khán giả, lắng nghe góp ý thậm chí là ý tưởng, gợi ý cho việc chuẩn bị bài vở, vũ đạo trước mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

18 thí sinh xuất sắc của 3 phong cách âm nhạc: Dân gian, Thính phòng, Nhạc nhẹ.

Ngoài ra, khi tham gia giải Sao Mai 2022, 18 thí sinh sẽ được xuất hiện nhiều hơn thông qua các phần dự thi, biểu diễn âm nhạc hoặc trong 12 tập Đồng hành cùng Sao Mai 2022. Tại đây, các thí sinh được sắp xếp làm việc cùng các nhà chuyên môn uy tín, các ca sĩ nổi tiếng, ê-kíp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí.

Sau cuộc thi, tên tuổi của các giọng hát xuất sắc nhất sẽ tiếp tục được hâm nóng qua series chương trình mới dành riêng cho các Sao Mai, các chương trình phát sóng định kỳ, hay những sự kiện lớn hàng năm của VTV. Đặc biệt, các thí sinh tài năng còn là ứng viên sáng giá có cơ hội biểu diễn trong Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU TV Song Festival).

2022 là năm thứ hai giải Sao Mai đến với thành phố Hải Phòng. Vòng chung kết toàn quốc tại đây là cơ hội để 18 thí sinh khám phá về văn hóa, truyền thống, lịch sử và hòa mình trong nhịp sống của người dân đất Cảng thông qua nhiều hoạt động tìm hiểu, giao lưu, kết nối bên lề cuộc thi.

BTC sẽ trao 3 giải Nhất ở 3 phong cách âm nhạc, mỗi giải trị giá 150 triệu đồng; 3 giải Nhì ở 3 phong cách âm nhạc, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sao Mai 2022 có 4 giải phụ, gồm: Giải Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất; Giải Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất; Giải Thí sinh triển vọng; Giải Thí sinh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn).